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        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim resmi tatil mi? 29-30 Ekim okullar tatil mi, ders yapılacak mı?

        29 Ekim resmi tatil mi? 29-30 Ekim okullar tatil mi, ders yapılacak mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler, okulların tatil durumunu araştırmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi, 30 Ekim Cuma günü için de tatil beklentisini gündeme getirdi. Resmî tatil takvimine göre 29 Ekim'de yurt genelinde kutlamalar yapılacak ve okullarda eğitime ara verilecek. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 29-30 Ekim okullar tatil mi, ders yapılacak mı? İşte 29-30 Ekim okulların durumuna ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 103. yılında yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku için kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eğitim kurumlarının çalışma takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 29 Ekim Perşembe günü resmî tatil kapsamında okullarda ders yapılmayacak. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 29-30 Ekim okullar tatil mi, ders yapılacak mı, okul var mı, yok mu? İşte 29 Ekim ve 30 Ekim için okulların durumu...

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        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde tam gün resmî tatil olarak uygulanıyor. Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü olan bu tarihte okullarda eğitim yapılmayacak, kamu kurumlarında da resmî tatil düzeni geçerli olacak.

        2026 yılında 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü ülke genelinde törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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        29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

        29 Ekim 2026 Perşembe günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilecek. Resmî ve özel okullarda öğrenciler Cumhuriyet Bayramı nedeniyle derslere girmeyecek.

        Tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak ve 29 Ekim boyunca devam edecek.

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        30 EKİM CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI?

        30 Ekim 2026 Cuma günü için ülke genelinde ilan edilmiş ek bir resmî tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle mevcut takvime göre okullarda normal ders programının uygulanması ve öğrencilerin cuma günü okula gitmesi bekleniyor.

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        29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başladı ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca sürecek. Böylece resmî tatil süresi toplam 1,5 gün olacak.

        30 Ekim Cuma günü için genel bir tatil kararı açıklanmadığından hafta sonuyla birleşen üç günlük bir okul tatili mevcut takvimde yer almıyor.

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