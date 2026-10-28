29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 103. yılında yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku için kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eğitim kurumlarının çalışma takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 29 Ekim Perşembe günü resmî tatil kapsamında okullarda ders yapılmayacak. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 29-30 Ekim okullar tatil mi, ders yapılacak mı, okul var mı, yok mu? İşte 29 Ekim ve 30 Ekim için okulların durumu...