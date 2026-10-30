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        Haberler Bilgi 29 EKİM REYTİNG SONUÇLARI 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, MasterChef… Total, AB, ABC1’de hangi yapım zirveye yerleşti?

        29 EKİM REYTİNG SONUÇLARI 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, MasterChef… Total, AB, ABC1’de hangi yapım zirveye yerleşti?

        29 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. Ulusal kanalların bazıları, akşam kuşağında Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüne özel filmler yayınladı. Bazıları ise dizilerinin ve yarışmalarının yeni bölümlerini izleyicilerle buluşturdu. Yaşanan ekran rekabetinin ardından izleyiciler favori yapımlarının reyting sıralamasındaki yerini araştırmaya başladı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımın birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi veya program zirveye yerleşti? İşte, 29 Ekim 2026 reyting sonuçları Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 07:50 Güncelleme:
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        29 Ekim 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting yarışının ardından gözler izlenme oranlarına çevrildi. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dün akşam Show TV’de Bir Cumhuriyet Şarkısı, NOW’da ise Atatürk 2 filmi yayınlandı. ATV’de Güneşin Doğduğu Yer, Star TV’de Sevdiğim Sensin ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı, dün en çok ne izlendi? İşte 29 Ekim 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında son durum…

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        29 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        29 Ekim 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve programların izlenme oranları, 30 Ekim Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

        Sonuçların paylaşılmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar belli olacak.

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        29 EKİM 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        29 EKİM 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        29 EKİM 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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