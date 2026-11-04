4 aylık enflasyon farkı belli oldu! TÜİK verileri duyurdu: 2027 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı hesaplaması için kritik veri
Emekli ve memur maaş zammı için kritik olan 2026 Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2027 Ocak ayı zammı için gerekli olan 6 aylık enflasyon farkının ilk dört aylık kısmı belli oldu. Kasım ve Aralık ayı verilerinin de açıklanmasının ardından Ocak ayı emekli ve memur zammı netlik kazanacak. Zam oranları öncesinde hesaplama yapacaklar için işte 4 aylık enflasyon verisi...
2027 Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için kritik öneme sahip Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK tarafından duyurulan rakamlarla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon tablosu ortaya çıktı. Milyonlarca emekli ve memurun yeni yıl maaş artışını hesaplamak için takip ettiği veriler arasında Ekim ayı enflasyonu da yerini aldı. Ocak 2027 maaş zammının kesinleşmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Yılın son iki ayına ilişkin verilerin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve emekli ile memurların alacağı zam oranları netleşecek. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte emrak edilip araştırılan detaylar...
GÖZLER 6 AYLIK ENFLASYON FARKINDA
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 6 aylık enflasyonun toplam etkisine göre belirlenirken memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor.
Bu nedenle açıklanan her yeni enflasyon verisi, maaş hesaplamalarında kullanılacak oranları güncelliyor. Ekim ayı rakamları da 2027 Ocak zammına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili oluyor.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Ekim ayı verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı 8.15 olarak kaydedildi.
OCAK 2027 MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2027 yılının ilk altı ayı için memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammı kesinleşti. Buna, 2026’nın ikinci yarısında yüzde 7’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oluşması durumunda enflasyon farkı da eklenecek.
Bu nedenle Ocak 2027 için memurların alacağı toplam zam oranı henüz belli değil. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri, altı aylık enflasyon farkını ve nihai maaş artışını belirleyecek.