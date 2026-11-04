2027 Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için kritik öneme sahip Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK tarafından duyurulan rakamlarla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon tablosu ortaya çıktı. Milyonlarca emekli ve memurun yeni yıl maaş artışını hesaplamak için takip ettiği veriler arasında Ekim ayı enflasyonu da yerini aldı. Ocak 2027 maaş zammının kesinleşmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Yılın son iki ayına ilişkin verilerin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve emekli ile memurların alacağı zam oranları netleşecek. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte emrak edilip araştırılan detaylar...