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        Haberler Bilgi 5 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Muhtemel Aşk, Halef, Sevdiğim Sensin, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları… Dün en çok ne izlendi, Total, AB ve ABC1’de hangi yapım zirvede?

        5 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Muhtemel Aşk, Halef, Sevdiğim Sensin, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları… Dün en çok ne izlendi, Total, AB ve ABC1’de hangi yapım zirvede?

        5 Kasım 2026 Perşembe reyting sonuçları, dün akşam ekranlara gelen Avrupa kupası maçları ve sevilen dizilerin ardından merak ediliyor. TRT 1'de Trabzonspor-Freiburg ve Celtic-Beşiktaş karşılaşmaları futbolseverlerle buluşurken Show TV'de Muhtemel Aşk, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV'de Sevdiğim Sensin dizileri izleyici karşısına çıktı. Haftanın en dikkat çekici reyting yarışlarından birinin yaşandığı gecenin ardından gözler Total, AB ve ABC1 sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Muhtemel Aşk, Halef, Sevdiğim Sensin, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları kaçıncı oldu? İşte 5 Kasım 2026 reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        5 Kasım 2026 reyting sonuçları, perşembe akşamı televizyon ekranlarında yaşanan yoğun rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahaya çıkan Beşiktaş ile Trabzonspor'un maçları TRT 1’de yayınlanırken ulusal kanallarda diziler ve yarışma programları izleyiciyle buluştu. Show TV'de Muhtemel Aşk, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV'de Sevdiğim Sensin ekranlara geldi. TV8'de ise MasterChef Türkiye reyting mücadelesinde yer aldı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımlar ilk 10'a girdi? İşte 5 Kasım 2026 Perşembe reyting sonuçları sıralaması…

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        5 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        5 Kasım 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımların sıralaması saat 10.00’da belli olacak.

        Sonuçların duyurulmasıyla birlikte Trabzonspor-Freiburg ve Celtic-Beşiktaş karşılaşmalarının yanı sıra Güneşin Doğduğu Yer, Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk, Daha 17 ve MasterChef Türkiye'nin reyting performansları netleşecek.

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        5 KASIM 2026 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Total 5 Kasım Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları henüz belli olmadı.

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        5 KASIM 2026 AB REYTİNG SONUÇLARI

        AB kategorisinde 5 Kasım Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları henüz belli olmadı.

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        5 KASIM 2026 ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        ABC1 kategorisinde 5 Kasım Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları henüz belli olmadı.

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