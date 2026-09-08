8 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları!

Bugünkü maçlar 8 Eylül 2026 Salı günü için araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 6 maç yapılacak. Real Madrid-Inter ve Porto-Manchester City maçları günün öne çıkan mücadeleleri arasında bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 8 Eylül 2026 maç programı ile bugünkü müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…