8 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları!
8 Eylül 2026 Salı gününün maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu akşam Club Brugge, Aston Villa, Borussia Dortmund, Villarreal, Real Madrid, Inter, Porto, Manchester City gibi takımlar sahaya çıkacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Eylül 2026 maç takvimi!
Bugünkü maçlar 8 Eylül 2026 Salı günü için araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 6 maç yapılacak. Real Madrid-Inter ve Porto-Manchester City maçları günün öne çıkan mücadeleleri arasında bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 8 Eylül 2026 maç programı ile bugünkü müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECAN BAŞLIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu, 8 Eylül 2026 Salı günü (bugün) lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak.
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 | AEK - LASK Linz (Tabii Spor)
19.45 | Club Brugge - Aston Villa (Tabii Spor 1)
22.00 | Borussia Dortmund - Villarreal (Tabii Spor 2)
22.00 | Porto - Manchester City (Tabii Spor 1)
22.00 | Lille - Real Betis (Tabii Spor 3)
22.00 | Real Madrid - Inter (Tabii Spor)
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk hafta maçları bugün oynanmayacak.
Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak.
Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.