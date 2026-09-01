90 yaşında hala genç hissediyor: Julie Andrews’un yıllardır değişmeyen alışkanlığı...

ONLARCA YILDIR DEVAM EDEN SABAH EGZERSİZİ

Julie Andrews’un hareketle olan bağı yeni bir alışkanlık değil. 1990’lı yıllarda yaptığı açıklamalarda da güne yaklaşık 45 dakikalık esneme, aerobik ve bale çalışmalarıyla başladığını anlatmıştı.

Egzersiz konusunda sürekli değişen akımları takip etmek yerine kendisine iyi gelen ve sürdürebildiği bir rutine bağlı kalan Andrews, amacının belirli bir görünüm elde etmek değil, bedenini aktif tutmak olduğunu söylüyor.

Ünlü oyuncunun yaklaşımı ise oldukça basit: Düzenli hareket etmek, bedeni zorlamadan uzun vadede fayda sağlayacak bir alışkanlık oluşturmak.