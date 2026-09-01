90 yaşında hala genç hissediyor: Julie Andrews’un yıllardır değişmeyen alışkanlığı...
Dünyaca ünlü oyuncu Dame Julie Andrews, 90 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve yaşam tutkusu ile dikkat çekiyor. Uzun yaşamın tek bir sırrı olmadığını söyleyen Andrews, gençliğinden bu yana hiç vazgeçmediği bir alışkanlığa dikkat çekiyor: güne hareket ederek başlamak...
Ünlü oyuncu, yıllardır sabah saatlerinde yaptığı egzersizlerin hayatının önemli bir parçası olduğunu belirtiyor. Andrews için bu rutin, yaşlanmaya karşı bir mücadeleden çok, bedenini güçlü ve esnek tutmanın doğal bir yolu oldu.
ONLARCA YILDIR DEVAM EDEN SABAH EGZERSİZİ
Julie Andrews’un hareketle olan bağı yeni bir alışkanlık değil. 1990’lı yıllarda yaptığı açıklamalarda da güne yaklaşık 45 dakikalık esneme, aerobik ve bale çalışmalarıyla başladığını anlatmıştı.
Egzersiz konusunda sürekli değişen akımları takip etmek yerine kendisine iyi gelen ve sürdürebildiği bir rutine bağlı kalan Andrews, amacının belirli bir görünüm elde etmek değil, bedenini aktif tutmak olduğunu söylüyor.
Ünlü oyuncunun yaklaşımı ise oldukça basit: Düzenli hareket etmek, bedeni zorlamadan uzun vadede fayda sağlayacak bir alışkanlık oluşturmak.
YÜRÜYÜŞÜ YILLAR ÖNCE HAYATINA DAHİL ETTİ
Andrews’un vazgeçmediği alışkanlıklardan biri de yürüyüş oldu. Günümüzde sağlıklı yaşamın önemli parçalarından biri olarak görülen yürüyüşü, o yıllarda da dayanıklılığını artırmak için kullanıyordu.
Özellikle sahne performanslarının yoğun olduğu dönemlerde fiziksel gücünü korumak için uzun yürüyüşler yapan Andrews, zaman zaman daha zorlu parkurları tercih etti.
"The Sound of Music" ve "Mary Poppins" gibi unutulmaz yapımlarla dünya çapında tanınan oyuncu için güçlü bir beden, kariyerinin önemli bir parçasıydı.
GENÇ KALMANIN BİR DİĞER ANAHTARI: MERAK
Julie Andrews’un enerjisinin arkasındaki tek unsur ise fiziksel aktivite değil. Kızı Emma Walton Hamilton, annesinin genç kalmasını sağlayan en önemli özelliklerden birinin merakı olduğunu düşünüyor.
Hamilton, annesinin dünyaya karşı ilgisini hiç kaybetmediğini ve sürekli yeni şeyler öğrenmeye devam ettiğini söylüyor.
Andrews da bu görüşü destekleyerek hâlâ öğrenmeye ve üretmeye devam ettiğini ifade ediyor.
YAŞLANMANIN ZORLUKLARINI DA KABUL EDİYOR
90 yaşındaki oyuncu, pozitif bakış açısına rağmen yaşlanmanın getirdiği zorlukları da gizlemiyor. Kendini zaman zaman daha genç hissettiğini söyleyen Andrews, ilerleyen yaşla birlikte gelen fiziksel değişimlerin farkında olduğunu belirtiyor.
Daha fazla hareket etmek ve daha aktif olmak istediğini dile getiren oyuncu, yaşın getirdiği sınırlamalara rağmen yaşamdan kopmamayı tercih ediyor.
SAHNELERDEN EDEBİYATA UZANAN ÜRETKEN BİR HAYAT
Julie Andrews, çocuk yaşta başladığı kariyerinde disiplinin büyük önem taşıdığını söylüyor. Yoğun çalışma temposunun kendisine güçlü bir iş ahlakı kazandırdığını belirten oyuncu, bu disiplinin hayatının ilerleyen dönemlerinde de kendisine yardımcı olduğunu ifade ediyor.