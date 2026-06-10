A101 11 Haziran 2026 Aldın Aldın aktüel kataloğu: Bu Perşembe A101 marketlere neler geliyor?
A101'in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu yayımlandı. 11 Haziran itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak Aldın Aldın kampanyasında çamaşır makinesinden termosifona, mega blender setinden soğuk buharlı vantilatöre kadar birçok ürün dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra elektrikli cezve, katlanabilir bisiklet, benzinli çapa makinesi ve çok amaçlı alet seti gibi farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler de katalogda yer alıyor. İşte A101 raflarında yerini alacak yeni ürünlerin detaylı listesi…
A101’in 11 Haziran 2026 tarihli “Aldın Aldın” indirim kataloğu yayımlandı. Bu hafta da geniş ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken katalogda No-Frost buzdolabı, cam elektrikli cezve, katlanabilir bisiklet ve kırılabilen şarjlı vidalama gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca benzinli çapa makinesi, bluetooth parti hoparlörü ve kablosuz klavye gibi teknolojik ve hobi ürünlerinin yanı sıra ayna çeşitleri, rendeli limon sıkacağı, seramik salata tabağı ve ahşap saplı silikon spatula seti gibi mutfak ve ev gereçleri de yer alıyor. Yaz sezonuna uygun olarak pencere sineklik, balık yakalama oyunu, lisanslı çocuk can simidi, yetişkin yüzücü gözlüğü, şeffaf pencereli deniz yatağı da satışa çıkacak. İşte A101 11 Haziran 2026 Aldın Aldın broşürü haberimizde...
A101 11 HAZİRAN ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Onvo 65" Frameless 4K UHD Google QLED Tv 27.999 TL
HI-LEVEL 55' Frameless UHD QLED WebOS Tv 18.999 TL
Onvo 55' Frameless 4K UHD Google QLED Tv 19.499 TL
Nordmende 50' QLED Tv 16.999 TL
Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL
Schafer Chef Mix Mega Blender Set 2.499 TL
English Home Stargiht Blender 1.699 TL
Sinbo Cam Elektrikli Cezve 499 TL
Schafer Tosthaus Tost Makinesi 2.199 TL
Sinbo Çelik Çay Makinesi 1.399 TL
Pierre Cardin Saç Düzleştirici 599 TL
Kiwi Standlı Vantilatör 999 TL
Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör 3.299 TL
Kiwi Araç Süpürgesi 579 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 799 TL
APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 32.990 TL
APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.000 TL
Katlanabilir Bisiklet 8.899 TL
OLA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.500 TL
Piranha Çok Amaçlı Alet Seti 1.049 TL
Piranha Titreşimli Zımpara Makinesi 1.099 TL
Piranha Sıcak Silikon Tabancası 199 TL
Kiwi Benzinli Çapa Makinesi 7.999 TL
Kiwi Şarjlı Testere 1.399 TL
Piranha Kuru-Yaş Süpürge Testeresi 849 TL
Piranha Şarjlı Vidalama 1.149 TL
Piranha Kırılabilir Şarjlı Vidalama 499 TL
Piranha Darbeli Matkap 999 TL
Piranha Matkap Ucu Seti 99,90 TL
Thull Bluetooth Parti Hoparlörü 749 TL
RGB Bluetooth Hoparlör 399 TL
Bluetooth Hoparlör 699 TL
Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 599 TL
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 449 TL
Powerbank 10.000 mAh 499 TL
Powerbank 5.000 mAh 399 TL
Kablosuz Powerbank 5.000 mAh 599 TL
Duvar Şarj Cihazı 299 TL
Thull Araç İçi Telefon Tutucu 299 TL
Hızlı Şarj Kablosu 75 TL
4'ü 1 Arada Hızlı Şarj Kablosu 129 TL
Hızlı Şarj Kablosu 75 TL
Klavye 349 TL
Kablosuz Optik Mouse 149 TL
Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı 299 TL
Araç İçi Telefon Tutucu 129 TL
LAV Desenli Saklama Kabı 59,50 TL
LAV Calista Kısa Meşrubat Bardağı 44,50 TL
LAV Calista Uzun Meşrubat Bardağı 49,50 TL
LAV Desenli Rimli Başucu Sürahisi 149 TL
Kübe Buzluk 20 TL
Çay Bardağı Taşıma Kabı 119 TL
Rendeli Limon Sıkacağı 79,50 TL
2 Katlı Lunch Box 149 TL
Vip Ahmet Badya Seti 5'li 199 TL
Seramik Dik Çerezlik 45,30 TL
Seramik Salata Tabağı 119 TL
Seramik Makarna Tabağı 129 TL
Magnetli Kapı Sinekliği 149 TL
Pencere Sinekliği 59,50 TL
Pencere Sineklik 63,50 TL
Ahşap Saplı Silikon Spatula Seti 2'li 99,50 TL
Silikon Pilav Kaşığı ve Kepçe 79,50 TL
Pratik Katlanır Sehpa 299 TL
Erkek Şortlu Pijama Takımı 379 TL
Kol Düğmeli Şortlu Takım 399 TL
Erkek Atlet 119 TL
Kadın Bikini Külot 3'lü 119 TL
English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 399 TL
English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 299 TL
English Home Tek Kişilik Yastık Alezi 299 TL
English Home Yastık 179 TL
Havlulu Mutfak Önlüğü 149 TL
Kelebek Toka 79,50 TL
Ütü Masası 699 TL
Kanatlı Kurutmalık 349 TL
Çok Amaçlı Sepet 84,50 TL
Çamaşır Selesi 229 TL
Ayaklı Fileli Pota 379 TL
Yumuşak Top Atan Oyuncak 419 TL
Su Tabancası 119 TL
3 Tekerlekli Bisiklet 599 TL
Oyuncak Balon Tabancası 159 TL
Oyuncak Plaj Kovası 119 TL
Oyuncak Büyük Kamyon 729 TL
Bestway Şişme Oyun Havuzu 829 TL
Şişme Oyun Havuzu 599 TL
Fileli Yüzen Koltuk 699 TL
Şişme Oyun Havuzu 399 TL
Şeffaf Pencereli Deniz Yatağı 599 TL
Sultan Deniz Yatağı 849 TL
Çift Çember Mini Bebek Havuzu 249 TL
Summer Essential Deniz Yatağı 349 TL
Mini Sörf Şişme Binici 399 TL
Hamak Deniz Yatağı 599 TL
El Pompası 199 TL
Yüzen Havuz Koltuğu 649 TL
3'lü Simit Bebek Binici 599 TL
Lisanslı Çocuk Deniz Simidi 169 TL
Lisanslı Çocuk Deniz Simidi 169 TL
Sevimli Hayvanlar Çocuk Yüzme Simidi 159 TL
Mickey&Friends Plaj Topu 199 TL
Çocuk Deniz Simidi 149 TL
Tropikal Baskılı Çocuk Deniz Simidi 129 TL
Swim Safe Can Yeleği 299 TL
Tekerlek Deniz Simidi 299 TL
Çocuk Yüzme Simidi 249 TL
Lisanslı Şişme Kolluk 169 TL
Çocuk Şişme Kolluk 99,50 TL
Şişme Kolluk 119 TL
Klasik Plaj Topu 99,50 TL
Spark Wave Yetişkin Dalış Maskesi ve Şnorkel Seti 599 TL
Aqua Burst Essential Çocuk Yüzücü Gözlüğü 99,50 TL
Aqua Burst Essential Yüzücü Gözlüğü 129 TL
Bestway Explore Dalış Maskesi, Şnorkel, Palet Seti 799 TL
Aqua Champ Çocuk Dalış Maskesi 249 TL
Aqua Champ Çocuk Dalış Maskesi ve Şnorkel Seti 299 TL
Yetişkin Dalış Maskesi 299 TL
Bestway Accelerator Yetişkin Yüzücü Gözlüğü 169 TL
Yetişkin Dalış Maskesi 399 TL
Bestway Çocuk Yüzücü Gözlüğü 99,50 TL
Xtreme Air 3.66 m Bahçe Trambolini 19.999 TL
H2OGO! Turbo Splash Çocuklar İçin Şişme Mega Su Parkı 34.999 TL
Hydro-Force Oceana Kürekli Şişme SUP Sörf ve Kano Seti 14.999 TL
Hydro-Force Mirovia Pro-Sport Bot 42.999 TL
Hydro-Force Rapid X2 2 Kişilik Şişme Kano Seti 7.999 TL
Hydro-Force Rapid X1 Tek Kişilik Şişme Kano Seti 6.799 TL