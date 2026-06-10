A101’in 11 Haziran 2026 tarihli “Aldın Aldın” indirim kataloğu yayımlandı. Bu hafta da geniş ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken katalogda No-Frost buzdolabı, cam elektrikli cezve, katlanabilir bisiklet ve kırılabilen şarjlı vidalama gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca benzinli çapa makinesi, bluetooth parti hoparlörü ve kablosuz klavye gibi teknolojik ve hobi ürünlerinin yanı sıra ayna çeşitleri, rendeli limon sıkacağı, seramik salata tabağı ve ahşap saplı silikon spatula seti gibi mutfak ve ev gereçleri de yer alıyor. Yaz sezonuna uygun olarak pencere sineklik, balık yakalama oyunu, lisanslı çocuk can simidi, yetişkin yüzücü gözlüğü, şeffaf pencereli deniz yatağı da satışa çıkacak. İşte A101 11 Haziran 2026 Aldın Aldın broşürü haberimizde...