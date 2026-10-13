A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A101 Aldın Aldın fırsatlarında indirimli ürünler neler? Gaming Set, Epilasyon Aleti, ATV, LPG'li Jenaratör geliyor!
A101'in merakla beklenen Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak ürünler arasında teknolojiden hırdavata, elektrikli araçlardan oyun ekipmanlarına kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Yetişkinlere yönelik ATV, elektrikli çocuk motosikleti ve dört tekerlekli kasalı elektrikli golf arabası, A101'in resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkacak. Oyun tutkunları için 4'ü 1 arada gaming set dikkat çekerken benzinli ve LPG'li jeneratör, Allen anahtar seti, ahşap saplı çekiç, zemin süpürücü ve 4V akülü çivi ve zımba tabancası da haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Peki, A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta başka neler var, hangi ürün kaç liradan satılacak? İşte A101 15 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları...
A101, Perşembe günü raflara gelecek yeni Aldın Aldın ürünlerini duyurdu. Haftanın aktüel kataloğunda günlük ihtiyaçların yanı sıra teknoloji, otomotiv, hırdavat ve eğlence kategorilerinde dikkat çeken ürünler bulunuyor. Özellikle yetişkinler için ATV, elektrikli çocuk motosikleti ve dört tekerlekli kasalı elektrikli golf arabası, A101'in resmi internet sitesinde satışa sunulacak. Oyunseverler için hazırlanan 4'ü 1 arada gaming set de katalogda öne çıkıyor. Peki, bu Perşembe A101'e hangi ürünler gelecek, aktüel ürünlerin fiyatları ne kadar olacak? İşte A101 Aldın Aldın kataloğunun merak edilen ürünleri ve ayrıntıları...
A101 ALDIN ALDIN 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL
Hi-Level HL65QUMLN-W02S 65' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 29.999 TL
Onvo 32VQ80F3HA 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED TV 8.999 TL
Fineblue FB-7088 4in1 Gaming Set 999 TL
Noona G-512 Telefon Tutucu 399 TL
Fineblue Air6 TWS Kulaklık 439 TL
SEG CMI 111121SO D Çamaşır Makinesi 11 kg 21.999 TL
SEG BM 401SO DS D Bulaşık Makinesi 15.999 TL
SEG NFK481SO20D EIG Buzdolabı 32.999 TL
Pierre Cardin Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL
English Home CMK 6030 Çay Makinesi 1.699 TL
Kiwi KHT-8422 Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL
Pierre Cardin Mini Blender Set 1.599 TL
English Home Akıllı Baskül 499 TL
Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 349 TL
Aprilla AHS 2027SU Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL
Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 899 TL
Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL
Fineblue FB-1100 Dikey El Süpürgesi 1.299 TL
Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL
Hisun RA7 Guardian 550L On-Road ATV 449.990 TL
Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL
Volta VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL
Volta VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Aprilla ABC-8820 Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TL
Aprilla Elektronik Para Kasası 1.499 TL
Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 10.999 TL
9 Parça Allen Anahtar Seti 249 TL
5 Parça Tornavida Seti 349 TL
Plastik Silikon Tabancası 169 TL
Maskeleme Bandı ~36 mm x 20 m 45 TL
Akrilik Silikonize Bant ~18 mm x 2 m 55 TL
Çift Tarafı Köpük Bant ~18 mm x 2 m 59,50 TL
Ahşap Saplı Çekiç 200 g 115 TL
Çatal Başlı Çekiç 229 TL
Ahşap Saplı Keser 189 TL
Lastik Tokmak 229 TL
Metal Maket Bıçağı 159 TL
Pass Saptak Ispatula ~10 cm 99,50 TL
Pass Derz Kazıma Aparatı 89,50 TL
Şerit Metre ~19 mm x 5 m 149 TL
Pas Sökücü Sprey 200 ml 129 TL
Motor Temizleme Spreyi 500 ml 155 TL
Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 119 TL
Akrilik Silikonize Mastik 450 g 89,50 TL
Silikon Kartuş 280 g 109 TL
Cırt Kelepçe 50'li ~3,6 mm x 25 cm 79,50 TL
Weigo Elektrikli Çocuk Motosikleti 17.990 TL
Hot Wheels Polis İstasyonu Seti 1.299 TL
Barbie Alışveriş Yapıyor Oyun Seti 699 TL
Zeon Boys Oyuncak Stres Topu 99,50 TL
Nubi Surprise Pelüş Boyama Paketi 239 TL
Uçar Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge 699 TL
Stacky Tuğla Blok Set 5'li 359 TL
Weigo Oyuncak 3D Kalem Yazıcı 999 TL
Boya ve Oyna Martı Serisi Kitabı 119 TL
Dolu Oyuncak Çantalı Tamir Seti 269 TL
Zoe 1500 Parça Puzzle 145 TL
Zoe Hangman Kutu Oyunu 179 TL
Fisher-Price Kutu Oyunu Zıt Kavramlar 139 TL
Birlik Oyuncak Kodlama Labirent Oyunu 419 TL
ÇLK Toys Oyuncak Çilek Makyaj Seti ve Bebek 299 TL
Weigo Oyuncak Pick-Up Karavan 235 TL
Weigo Oyuncak Robota Dönüşen Araçlar 129 TL
Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 22 Parça 399 TL
Piranha PFS-6766 Zemin Süpürücü 5.990 TL
Hilfe 4 V Akülü Çivi ve Zımba Tabancası 1.099 TL
Hilfe Darbeli Matkap 1.299 TL
Hilfe 12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TL
Hilfe Avuç Taşlama 1.299 TL
Piranha Dekupaj Testere 999 TL
Piranha Lehim Havya Seti 369 TL
Piranha Multimetre 249 TL
Piranha PSD-2228 Şarjlı Vidalama 1.099 TL
14' Takım Çantası 249 TL
Piranha 45730 Akım Korumalı 2xUSB & 2xType-C 10'lu Uzatma Kablosu 649 TL
Kiwi Garden Şarjlı Testere 1.699 TL
9 Parça Allen Anahtar Seti 249 TL
5 Parça Tornavida Seti 349 TL
Plastik Silikon Tabancası 169 TL
Maskeleme Bandı ~36 mm x 20 m 45 TL
Akrilik Silikonize Bant ~18 mm x 2 m 55 TL
Çift Tarafı Köpük Bant ~18 mm x 2 m 59,50 TL
Ahşap Saplı Çekiç 200 g 115 TL
Çatal Başlı Çekiç 229 TL
Ahşap Saplı Keser 189 TL
Lastik Tokmak 229 TL
Metal Maket Bıçağı 159 TL
Pass Saptak Ispatula ~10 cm 99,50 TL
Pass Derz Kazıma Aparatı 89,50 TL
Şerit Metre ~19 mm x 5 m 149 TL
Pas Sökücü Sprey 200 ml 129 TL
Motor Temizleme Spreyi 500 ml 155 TL
Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 119 TL
Akrilik Silikonize Mastik 450 g 89,50 TL
Silikon Kartuş 280 g 109 TL
Cırt Kelepçe 50'li ~3,6 mm x 25 cm 79,50 TL
Paşabahçe Arda Türkmen Baharatlık Seti 4'lü 240 cc 349 TL
Paşabahçe Arda Türkmen Ölçü Bardağı Seti 3'lü 200 cc 119 TL
Paşabahçe Iconic Kase 1580 cc 94,50 TL
Güral Porselen Servis Tabağı ~25 cm 119 TL
Güral Porselen Çukur Tabak ~19 cm 99,50 TL
Güral Porselen Kase ~14 cm 89,50 TL
Güral Porselen Pasta Tabağı ~19 cm 89,50 TL
Güral Porselen Çerezlik ~14 cm 79,50 TL
Güral Porselen Tatlı Tabağı ~15 cm 69,50 TL
LAV Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL
LAV Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL
LAV Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL
Kavanoz Kapağı 20'li 69,50 TL
Tantitoni Silikon Servis Gereçleri 109 TL
Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li 999 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 5 L 999 TL
Çelik Wok Tava ~28 cm 699 TL
LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 380 cc 149 TL
LAV Tessa Çerezlik 3'lü 240 cc 135 TL
Keramika Seramik Kupa 230 cc 89,50 TL
Çift Cidarlı Bardak 350 ml 119 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Pipetli Bardak 2'li 2x300 ml 189 TL
Borosilikat Ayaklı Bardak 2'li 2x300 ml 299 TL
Borosilikat Cam Mug 1 L 299 TL
Metal Şekerlik 469 TL
Tencere / Tava & Tabak Düzenleyici 109 TL
Salata Servis Kaşığı Seti 2'li 39,50 TL
Cam Kase ~13 cm 39,50 TL
Cam Tabak ~19 cm 49,50 TL
Pipetli Mısır Kovali Bardak 79,50 TL
Çift Renk Plastik Kase 500 ml 29,50 TL
Badya 4,3 L 69,50 TL
Kapaklı Kase Seti 3'lü 199 TL
Banyo ve Mutfak Aksesuarları 219 TL
Pamukluk Set 3'lü 149 TL
Düzenleyici Kutu 10 L 69,50 TL
Mry Kapaklı Metal Jet Rüzgar Çakmağı 39,50 TL
Hummel Erkek Sweatshirt 499 TL
Hummel Kadın Sweatshirt 499 TL
Hummel Erkek Eşofman Altı 599 TL
Hummel Kadın Eşofman Altı 599 TL
Baston Şemsiye 289 TL
Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL
Rainwalker Çocuk Şemsiye 239 TL
Penti Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL
Penti Moda Renkler Külotlu Çorap 119 TL
Alıştırma Sütyeni 149 TL
Brillant Tek Kişilik Lastikli Çarşaf ~100x200+25 cm 199 TL
Brillant Çift Kişilik Lastikli Çarşaf ~160x200+25 cm 249 TL
Çift Kişilik Alez ~160x200+30 cm 399 TL
Tek Kişilik Alez ~100x200+30 cm 299 TL
Yastık Alezi ~50x70 cm 99,50 TL
Kadın Büyük Beden Geniş Paçalı Pantolon 499 TL
Kadın Geniş Paçalı Pantolon 479 TL
Kadın Süet Pijama Alt 249 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 3'lü ~40x60 cm 129 TL