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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A101 Aldın Aldın fırsatlarında indirimli ürünler neler? Gaming Set, Epilasyon Aleti, ATV, LPG'li Jenaratör geliyor!

        A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A101 Aldın Aldın fırsatlarında indirimli ürünler neler? Gaming Set, Epilasyon Aleti, ATV, LPG'li Jenaratör geliyor!

        A101'in merakla beklenen Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak ürünler arasında teknolojiden hırdavata, elektrikli araçlardan oyun ekipmanlarına kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Yetişkinlere yönelik ATV, elektrikli çocuk motosikleti ve dört tekerlekli kasalı elektrikli golf arabası, A101'in resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkacak. Oyun tutkunları için 4'ü 1 arada gaming set dikkat çekerken benzinli ve LPG'li jeneratör, Allen anahtar seti, ahşap saplı çekiç, zemin süpürücü ve 4V akülü çivi ve zımba tabancası da haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Peki, A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta başka neler var, hangi ürün kaç liradan satılacak? İşte A101 15 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101, Perşembe günü raflara gelecek yeni Aldın Aldın ürünlerini duyurdu. Haftanın aktüel kataloğunda günlük ihtiyaçların yanı sıra teknoloji, otomotiv, hırdavat ve eğlence kategorilerinde dikkat çeken ürünler bulunuyor. Özellikle yetişkinler için ATV, elektrikli çocuk motosikleti ve dört tekerlekli kasalı elektrikli golf arabası, A101'in resmi internet sitesinde satışa sunulacak. Oyunseverler için hazırlanan 4'ü 1 arada gaming set de katalogda öne çıkıyor. Peki, bu Perşembe A101'e hangi ürünler gelecek, aktüel ürünlerin fiyatları ne kadar olacak? İşte A101 Aldın Aldın kataloğunun merak edilen ürünleri ve ayrıntıları...

        2

        A101 ALDIN ALDIN 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

        Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL

        Hi-Level HL65QUMLN-W02S 65' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 29.999 TL

        Onvo 32VQ80F3HA 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED TV 8.999 TL

        Fineblue FB-7088 4in1 Gaming Set 999 TL

        Noona G-512 Telefon Tutucu 399 TL

        Fineblue Air6 TWS Kulaklık 439 TL

        3

        SEG CMI 111121SO D Çamaşır Makinesi 11 kg 21.999 TL

        SEG BM 401SO DS D Bulaşık Makinesi 15.999 TL

        SEG NFK481SO20D EIG Buzdolabı 32.999 TL

        4

        Pierre Cardin Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL

        English Home CMK 6030 Çay Makinesi 1.699 TL

        Kiwi KHT-8422 Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL

        Pierre Cardin Mini Blender Set 1.599 TL

        English Home Akıllı Baskül 499 TL

        Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 349 TL

        Aprilla AHS 2027SU Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL

        Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 899 TL

        Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

        Fineblue FB-1100 Dikey El Süpürgesi 1.299 TL

        Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL

        5

        Hisun RA7 Guardian 550L On-Road ATV 449.990 TL

        Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

        Volta VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

        Volta VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

        APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

        6

        Aprilla ABC-8820 Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TL

        Aprilla Elektronik Para Kasası 1.499 TL

        Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 10.999 TL

        9 Parça Allen Anahtar Seti 249 TL

        5 Parça Tornavida Seti 349 TL

        Plastik Silikon Tabancası 169 TL

        Maskeleme Bandı ~36 mm x 20 m 45 TL

        Akrilik Silikonize Bant ~18 mm x 2 m 55 TL

        Çift Tarafı Köpük Bant ~18 mm x 2 m 59,50 TL

        Ahşap Saplı Çekiç 200 g 115 TL

        Çatal Başlı Çekiç 229 TL

        Ahşap Saplı Keser 189 TL

        Lastik Tokmak 229 TL

        Metal Maket Bıçağı 159 TL

        Pass Saptak Ispatula ~10 cm 99,50 TL

        Pass Derz Kazıma Aparatı 89,50 TL

        Şerit Metre ~19 mm x 5 m 149 TL

        Pas Sökücü Sprey 200 ml 129 TL

        Motor Temizleme Spreyi 500 ml 155 TL

        Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 119 TL

        Akrilik Silikonize Mastik 450 g 89,50 TL

        Silikon Kartuş 280 g 109 TL

        Cırt Kelepçe 50'li ~3,6 mm x 25 cm 79,50 TL

        7

        Weigo Elektrikli Çocuk Motosikleti 17.990 TL

        Hot Wheels Polis İstasyonu Seti 1.299 TL

        Barbie Alışveriş Yapıyor Oyun Seti 699 TL

        Zeon Boys Oyuncak Stres Topu 99,50 TL

        Nubi Surprise Pelüş Boyama Paketi 239 TL

        Uçar Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge 699 TL

        Stacky Tuğla Blok Set 5'li 359 TL

        Weigo Oyuncak 3D Kalem Yazıcı 999 TL

        Boya ve Oyna Martı Serisi Kitabı 119 TL

        Dolu Oyuncak Çantalı Tamir Seti 269 TL

        Zoe 1500 Parça Puzzle 145 TL

        Zoe Hangman Kutu Oyunu 179 TL

        Fisher-Price Kutu Oyunu Zıt Kavramlar 139 TL

        Birlik Oyuncak Kodlama Labirent Oyunu 419 TL

        ÇLK Toys Oyuncak Çilek Makyaj Seti ve Bebek 299 TL

        Weigo Oyuncak Pick-Up Karavan 235 TL

        Weigo Oyuncak Robota Dönüşen Araçlar 129 TL

        Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 22 Parça 399 TL

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        Piranha PFS-6766 Zemin Süpürücü 5.990 TL

        Hilfe 4 V Akülü Çivi ve Zımba Tabancası 1.099 TL

        Hilfe Darbeli Matkap 1.299 TL

        Hilfe 12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TL

        Hilfe Avuç Taşlama 1.299 TL

        Piranha Dekupaj Testere 999 TL

        Piranha Lehim Havya Seti 369 TL

        Piranha Multimetre 249 TL

        Piranha PSD-2228 Şarjlı Vidalama 1.099 TL

        14' Takım Çantası 249 TL

        Piranha 45730 Akım Korumalı 2xUSB & 2xType-C 10'lu Uzatma Kablosu 649 TL

        Kiwi Garden Şarjlı Testere 1.699 TL

        9 Parça Allen Anahtar Seti 249 TL

        5 Parça Tornavida Seti 349 TL

        Plastik Silikon Tabancası 169 TL

        Maskeleme Bandı ~36 mm x 20 m 45 TL

        Akrilik Silikonize Bant ~18 mm x 2 m 55 TL

        Çift Tarafı Köpük Bant ~18 mm x 2 m 59,50 TL

        Ahşap Saplı Çekiç 200 g 115 TL

        Çatal Başlı Çekiç 229 TL

        Ahşap Saplı Keser 189 TL

        Lastik Tokmak 229 TL

        Metal Maket Bıçağı 159 TL

        Pass Saptak Ispatula ~10 cm 99,50 TL

        Pass Derz Kazıma Aparatı 89,50 TL

        Şerit Metre ~19 mm x 5 m 149 TL

        Pas Sökücü Sprey 200 ml 129 TL

        Motor Temizleme Spreyi 500 ml 155 TL

        Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 119 TL

        Akrilik Silikonize Mastik 450 g 89,50 TL

        Silikon Kartuş 280 g 109 TL

        Cırt Kelepçe 50'li ~3,6 mm x 25 cm 79,50 TL

        9

        Paşabahçe Arda Türkmen Baharatlık Seti 4'lü 240 cc 349 TL

        Paşabahçe Arda Türkmen Ölçü Bardağı Seti 3'lü 200 cc 119 TL

        Paşabahçe Iconic Kase 1580 cc 94,50 TL

        Güral Porselen Servis Tabağı ~25 cm 119 TL

        Güral Porselen Çukur Tabak ~19 cm 99,50 TL

        Güral Porselen Kase ~14 cm 89,50 TL

        Güral Porselen Pasta Tabağı ~19 cm 89,50 TL

        Güral Porselen Çerezlik ~14 cm 79,50 TL

        Güral Porselen Tatlı Tabağı ~15 cm 69,50 TL

        LAV Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL

        LAV Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL

        LAV Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL

        Kavanoz Kapağı 20'li 69,50 TL

        Tantitoni Silikon Servis Gereçleri 109 TL

        Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li 999 TL

        Hascevher Düdüklü Tencere 5 L 999 TL

        Çelik Wok Tava ~28 cm 699 TL

        LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 380 cc 149 TL

        LAV Tessa Çerezlik 3'lü 240 cc 135 TL

        Keramika Seramik Kupa 230 cc 89,50 TL

        Çift Cidarlı Bardak 350 ml 119 TL

        Bambu Kapaklı Borosilikat Pipetli Bardak 2'li 2x300 ml 189 TL

        Borosilikat Ayaklı Bardak 2'li 2x300 ml 299 TL

        Borosilikat Cam Mug 1 L 299 TL

        Metal Şekerlik 469 TL

        Tencere / Tava & Tabak Düzenleyici 109 TL

        Salata Servis Kaşığı Seti 2'li 39,50 TL

        Cam Kase ~13 cm 39,50 TL

        Cam Tabak ~19 cm 49,50 TL

        Pipetli Mısır Kovali Bardak 79,50 TL

        Çift Renk Plastik Kase 500 ml 29,50 TL

        Badya 4,3 L 69,50 TL

        Kapaklı Kase Seti 3'lü 199 TL

        Banyo ve Mutfak Aksesuarları 219 TL

        Pamukluk Set 3'lü 149 TL

        Düzenleyici Kutu 10 L 69,50 TL

        Mry Kapaklı Metal Jet Rüzgar Çakmağı 39,50 TL

        10

        Hummel Erkek Sweatshirt 499 TL

        Hummel Kadın Sweatshirt 499 TL

        Hummel Erkek Eşofman Altı 599 TL

        Hummel Kadın Eşofman Altı 599 TL

        Baston Şemsiye 289 TL

        Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL

        Rainwalker Çocuk Şemsiye 239 TL

        Penti Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL

        Penti Moda Renkler Külotlu Çorap 119 TL

        Alıştırma Sütyeni 149 TL

        Brillant Tek Kişilik Lastikli Çarşaf ~100x200+25 cm 199 TL

        Brillant Çift Kişilik Lastikli Çarşaf ~160x200+25 cm 249 TL

        Çift Kişilik Alez ~160x200+30 cm 399 TL

        Tek Kişilik Alez ~100x200+30 cm 299 TL

        Yastık Alezi ~50x70 cm 99,50 TL

        Kadın Büyük Beden Geniş Paçalı Pantolon 499 TL

        Kadın Geniş Paçalı Pantolon 479 TL

        Kadın Süet Pijama Alt 249 TL

        Pamuklu Pike Kurulama Bezi 3'lü ~40x60 cm 129 TL

        11
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