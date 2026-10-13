A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A101 Aldın Aldın fırsatlarında indirimli ürünler neler? Gaming Set, Epilasyon Aleti, ATV, LPG'li Jenaratör geliyor!

A101, Perşembe günü raflara gelecek yeni Aldın Aldın ürünlerini duyurdu. Haftanın aktüel kataloğunda günlük ihtiyaçların yanı sıra teknoloji, otomotiv, hırdavat ve eğlence kategorilerinde dikkat çeken ürünler bulunuyor. Özellikle yetişkinler için ATV, elektrikli çocuk motosikleti ve dört tekerlekli kasalı elektrikli golf arabası, A101'in resmi internet sitesinde satışa sunulacak. Oyunseverler için hazırlanan 4'ü 1 arada gaming set de katalogda öne çıkıyor. Peki, bu Perşembe A101'e hangi ürünler gelecek, aktüel ürünlerin fiyatları ne kadar olacak? İşte A101 Aldın Aldın kataloğunun merak edilen ürünleri ve ayrıntıları...