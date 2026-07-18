Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 23 TEMMUZ 2026 BU HAFTANIN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101'de neler var?

        A101 23 TEMMUZ 2026 BU HAFTANIN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101'de neler var?

        A101'in 23 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Bu haftanın kampanyasında televizyon modellerinden elektrikli araç seçeneklerine, küçük ev aletlerinden mutfakta hayatı kolaylaştıran züccaciye ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra temel gıda, içecek ve atıştırmalık kategorilerindeki indirimler de raflarda yerini alacak. Peki, A101 23 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler bulunuyor? İşte fiyatlarıyla birlikte satışa sunulacak ürünlerin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 13:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yeni haftanın indirim fırsatlarını merak edenler için A101 23 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Elektronikten beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden günlük ihtiyaç ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar tüketicileri bekliyor. Özellikle televizyon, elektrikli araç ve ev yaşamına yönelik ürünlerin öne çıktığı katalogda, market alışverişini ekonomik hale getirecek temel gıda ve atıştırmalık kampanyaları da yer alıyor. İşte A101'in 23 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler ve öne çıkan fırsatlar...

        2

        İŞTE A101 AKTÜEL KATALOĞU...

        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        ÖNERİLEN VİDEO

        31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı, komşusuna "Ufak bir cezam var, eve göz kulak ol" dedi

        ANTALYA (İHA) - Antalya'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diyerek seslendi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası