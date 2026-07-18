A101 23 TEMMUZ 2026 BU HAFTANIN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101'de neler var?
A101'in 23 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Bu haftanın kampanyasında televizyon modellerinden elektrikli araç seçeneklerine, küçük ev aletlerinden mutfakta hayatı kolaylaştıran züccaciye ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra temel gıda, içecek ve atıştırmalık kategorilerindeki indirimler de raflarda yerini alacak. Peki, A101 23 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler bulunuyor? İşte fiyatlarıyla birlikte satışa sunulacak ürünlerin tam listesi...
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 13:47 Güncelleme:
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Yeni haftanın indirim fırsatlarını merak edenler için A101 23 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Elektronikten beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden günlük ihtiyaç ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar tüketicileri bekliyor. Özellikle televizyon, elektrikli araç ve ev yaşamına yönelik ürünlerin öne çıktığı katalogda, market alışverişini ekonomik hale getirecek temel gıda ve atıştırmalık kampanyaları da yer alıyor. İşte A101'in 23 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler ve öne çıkan fırsatlar...
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İŞTE A101 AKTÜEL KATALOĞU...
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