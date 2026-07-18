Yeni haftanın indirim fırsatlarını merak edenler için A101 23 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Elektronikten beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden günlük ihtiyaç ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar tüketicileri bekliyor. Özellikle televizyon, elektrikli araç ve ev yaşamına yönelik ürünlerin öne çıktığı katalogda, market alışverişini ekonomik hale getirecek temel gıda ve atıştırmalık kampanyaları da yer alıyor. İşte A101'in 23 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler ve öne çıkan fırsatlar...