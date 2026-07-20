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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 23 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünleri neler? A101 markete Çantalı Retro Pikap, Masa Üstü Fan, TV geliyor!

        A101 23 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünleri neler? A101 markete Çantalı Retro Pikap, Masa Üstü Fan, TV geliyor!

        A101'in 23 Temmuz 2026 Perşembe günü satışa sunacağı Aldın Aldın ürünleri duyuruldu. Yeni kampanya döneminde televizyon ve elektronik aksesuarlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev tekstiline, oyuncak ve çocuk etkinlik ürünlerine kadar birçok farklı seçenek raflardaki yerini alacak. Katalogda 65 inç 4K UHD televizyon, kablosuz hızlı şarj cihazı, retro çay makinesi, şarjlı çay makinesi, üç tekerlekli moped, mini tencere seti, muffin kalıbı, mikser ve blender kabı gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca sıvı sabunluk, ayaklı sunumluk, yeşillik saklama kabı, silikon yastık, kırlent kılıfı, vakumlu poşet seti ve kaymaz tabanlı yolluk da kampanya kapsamında yer alıyor. Çocuklar için ise sesli ve ışıklı dondurma dükkânı, Hot Wheels ralli seti, etkinlik seti ve boyama örtüsü satışa çıkacak. Peki A101 Aldın Aldın afişinde bu hafta hangi ürünler bulunuyor? İşte 23 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        1

        A101’in 23 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğunda yer alacak yeni ürünler açıklandı. Perşembe günü başlayacak kampanya kapsamında elektrikli araçtan ev elektroniğine, küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine, mobilyadan oyuncak ve kişisel bakım düzenleyicilerine kadar geniş bir ürün seçkisi müşterilerle buluşacak. Katalogda çantalı retro pikap, üç musluklu su sebili, siyah cam ankastre set, seyahat tipi buharlı ütü, tavan fanı, şarjlı su pompası, döküm ızgara tava, parkur oyunu, makyaj organizeri ve kiler dolabı öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Ayrıca mini tam otomatik kahve makinesi ile filtre kahve makinesi, 18-26 Temmuz tarihleri arasında A101 Ekstra üzerinden satışa sunulacak. Peki A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta başka hangi ürünler yer alıyor? İşte 23 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünler listesinin ayrıntıları...

        2

        A101 23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

        65" 4K UHD Vidaa TV 30.999 TL

        50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18.499 TL

        55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 19.999 TL

        43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV 12.999 TL

        3

        Çantalı Retro Pikap 2.499 TL

        4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti 499 TL

        Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 429 TL

        Bluetooth Hoparlör 399 TL

        Bluetooth Kulaklık 399 TL

        4

        Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.999 TL

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL

        Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

        LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL

        Şarjlı Çırpıcı 249 TL

        Retro Çay Makinesi 1.699 TL

        Tavan Tipi Fan 999 TL

        Dik Süpürge 1.099 TL

        Klipsli Masa Üstü Fan 439 TL

        5

        EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

        VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

        RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL

        6

        7 Gözlü Makyaj Organizeri 199 TL

        Tefal Döküm Izgara Tava 1.999 TL

        Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

        Mini Tencere Seti 3'lü 1.699 TL

        Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL

        Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL

        Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL

        Mikser ve Blender Kabı 99,50 TL

        Piknik Seti 31 Parça 249 TL

        Çubuk Buzluk 29,50 TL

        7

        Magly Ball Run 101 Parça Parkur Oyunu 1.999 TL

        Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL

        Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL

        Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL

        Boyama Örtüsü 279 TL

        Çıkartmalı Boyama Kitabı 45 TL

        Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL

        Oyuncak Fileli Pota 159 TL

        8

        Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2.999 TL

        Kaymaz Taban Yolluk 80*140 cm 299 TL

        Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL

        Punch Kırlent Kılıfı 43*43 cm 169 TL

        Tek Kişilik Pike 299 TL

        9

        Yüksek Proteinli Kaşar Peyniri 200g 195 TL

        Laktozsuz Proteinli Süt 89,50 TL

        Detoks Kefir 250 ml 55 TL

        Salata Sosu 1 KG 89,50 TL

        Avokadolu Salata Sosu 275g 89,50 TL

        Mango Habanero Kanat Sosu 285g 79,50 TL

        Körili Tavuk Sosu 260g 79,50 TL

        Karamel Waffle Sosu 280g 129,50 TL

        Beyaz Sirke 5L 99,50 TL

        10

        Jel Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 199 TL

        Kıyafet Bandı 36'lı 99,50 TL

        11

        Çikolata Kaplamalı Ananas Aromalı Gofret 65 TL

        Glutensiz Protein Bar 45 TL

        Peynirli Karabuğday & Nohut Cipsi 54 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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