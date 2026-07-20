A101 23 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünleri neler? A101 markete Çantalı Retro Pikap, Masa Üstü Fan, TV geliyor!

A101’in 23 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğunda yer alacak yeni ürünler açıklandı. Perşembe günü başlayacak kampanya kapsamında elektrikli araçtan ev elektroniğine, küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine, mobilyadan oyuncak ve kişisel bakım düzenleyicilerine kadar geniş bir ürün seçkisi müşterilerle buluşacak. Katalogda çantalı retro pikap, üç musluklu su sebili, siyah cam ankastre set, seyahat tipi buharlı ütü, tavan fanı, şarjlı su pompası, döküm ızgara tava, parkur oyunu, makyaj organizeri ve kiler dolabı öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Ayrıca mini tam otomatik kahve makinesi ile filtre kahve makinesi, 18-26 Temmuz tarihleri arasında A101 Ekstra üzerinden satışa sunulacak. Peki A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta başka hangi ürünler yer alıyor? İşte 23 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünler listesinin ayrıntıları...