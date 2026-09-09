A101 aktüel ürünler kataloğu: Televizyon, moped, saç şekillendirme setleri… 10 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak Aldın Aldın A101 kataloğunda birbirinden farklı sınırlı sayıda onlarca ürün yer aldı. Perşembe gününden itibaren A101 indirimlerinde moped, porselen yemek tabağı, yuvarlak fırın, saç kurutma makinesi, televizyon yer alıyor. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler A101 10 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. İşte, 10 Eylül 2026 Perşembe A101 indirimli ürünler kataloğu
A101 10 Eylül indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. A101 Perşembe günü Aldın Aldın aktüel broşürü ile yeni ürünler 10 Eylül Perşembe günü marketlerde ve online mağazada yerini aldı Philips 4K UHD Smart TV, beyaz eşya seçenekleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, araç tipi el süpürgesi A101 aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
A101 10 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU
128 GB Cep Telefonu 6.799 TL
2'li Sese Duyarlı RGB LED Aydınlatma 529 TL
Gaming Mouse 179 TL
Kulak Üstü Gaming Kulaklık 499 TL
Gaming Hoparlör 399 TL
RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL
VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL
Cam Temizleme Robotu 6.499 TL
Yumurta Pişirici 499 TL
Vakumlu Buharlı Kırışık Giderici 2.999 TL
Retro Elektrikli Çay Makinesi 1.899 TL
Hava Üflemeli Saç Kurutma & Şekillendirme Seti 4.999 TL
Termostatlı Yuvarlak Fırın 2.199 TL
Buharlı Temizleyici 1.299 TL
Seramik Saç Düzleştiricisi 999 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.499 TL
Araç Tipi El Süpürgesi 499 TL
Kütahya Porselen Yemek Tabağı 135 TL
Kütahya Porselen Pasta Tabağı 125 TL
Kütahya Porselen Servis Tabağı 140 TL
Kütahya Porselen Kase 125 TL
Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı Adet 55 TL
Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı Adet 45 TL
Servis Gereçleri Adet 159 TL
Çay Kaşığı Adet 30 TL
Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL
Çok Amaçlı Kesim Panosu 149 TL
Yağ Sıçratmaz 119 TL
Stantlı Baharatlık 3'lü 219 TL
Bulut Sunum Tepsisi 149 TL
Sprey Yağlık 79,50 TL