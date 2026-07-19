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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 İNDİRİM AFİŞİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ 23 TEMMUZ 2026 | A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu yeni neler var?

        A101 İNDİRİM AFİŞİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ 23 TEMMUZ 2026 | A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu yeni neler var?

        Yeni haftayla birlikte alışveriş planlarını yenilemek isteyenler, A101'in güncel kampanya dönemine odaklanırken, farklı kategorilerde sunulan fırsatların hangi ürünlerde yoğunlaştığını merak ediyor. 23 Temmuz tarihli aktüel sürecin başlamasıyla birlikte dikkat çeken kampanya detayları ve raflara yansıyacak sürpriz seçenekler, tüketicilerin araştırmalarını hızlandırırken katalogda öne çıkan başlıklar şimdiden ilgi odağı haline geldi. İşte 23 Temmuz A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yeni haftayla birlikte alışveriş planlarını yenilemek isteyenler, A101’in güncel kampanya dönemine odaklanırken, farklı kategorilerde sunulan fırsatların hangi ürünlerde yoğunlaştığını merak ediyor. 23 Temmuz tarihli aktüel sürecin başlamasıyla birlikte dikkat çeken kampanya detayları ve raflara yansıyacak sürpriz seçenekler, tüketicilerin araştırmalarını hızlandırırken katalogda öne çıkan başlıklar şimdiden ilgi odağı haline geldi. İşte 23 Temmuz A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu...

        2

        50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18.499 TL

        55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 19.999 TL

        43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV 12.999 TL

        3

        4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti 499 TL

        Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 429 TL

        Bluetooth Hoparlör 399 TL

        Bluetooth Kulaklık 399 TL

        4

        Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

        LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL

        Şarjlı Çırpıcı 249 TL

        Retro Çay Makinesi 1.699 TL

        Tavan Tipi Fan 999 TL

        Dik Süpürge 1.099 TL

        Klipsli Masa Üstü Fan 439 TL

        5

        EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

        VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

        RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL

        6

        Tefal Döküm Izgara Tava 1.999 TL

        Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

        Mini Tencere Seti 3'lü 1.699 TL

        Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL

        Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL

        Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL

        7

        Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL

        Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL

        Boyama Örtüsü 279 TL

        Çıkartmalı Boyama Kitabı 45 TL

        Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL

        Oyuncak Fileli Pota 159 TL

        8

        Kaymaz Taban Yolluk 80*140 cm 299 TL

        Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL

        Punch Kırlent Kılıfı 43*43 cm 169 TL

        Tek Kişilik Pike 299 TL

        9

        Çikolata Kaplamalı Ananas Aromalı Gofret 65 TL

        Glutensiz Protein Bar 45 TL

        Peynirli Karabuğday & Nohut Cipsi 54 TL

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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