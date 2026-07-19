A101 İNDİRİM AFİŞİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ 23 TEMMUZ 2026 | A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu yeni neler var?
Yeni haftayla birlikte alışveriş planlarını yenilemek isteyenler, A101'in güncel kampanya dönemine odaklanırken, farklı kategorilerde sunulan fırsatların hangi ürünlerde yoğunlaştığını merak ediyor. 23 Temmuz tarihli aktüel sürecin başlamasıyla birlikte dikkat çeken kampanya detayları ve raflara yansıyacak sürpriz seçenekler, tüketicilerin araştırmalarını hızlandırırken katalogda öne çıkan başlıklar şimdiden ilgi odağı haline geldi. İşte 23 Temmuz A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu...
Yeni haftayla birlikte alışveriş planlarını yenilemek isteyenler, A101’in güncel kampanya dönemine odaklanırken, farklı kategorilerde sunulan fırsatların hangi ürünlerde yoğunlaştığını merak ediyor. 23 Temmuz tarihli aktüel sürecin başlamasıyla birlikte dikkat çeken kampanya detayları ve raflara yansıyacak sürpriz seçenekler, tüketicilerin araştırmalarını hızlandırırken katalogda öne çıkan başlıklar şimdiden ilgi odağı haline geldi. İşte 23 Temmuz A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu...
50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18.499 TL
55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 19.999 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV 12.999 TL
4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti 499 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 429 TL
Bluetooth Hoparlör 399 TL
Bluetooth Kulaklık 399 TL
Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL
LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL
Şarjlı Çırpıcı 249 TL
Retro Çay Makinesi 1.699 TL
Tavan Tipi Fan 999 TL
Dik Süpürge 1.099 TL
Klipsli Masa Üstü Fan 439 TL
EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL
VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL
Tefal Döküm Izgara Tava 1.999 TL
Büyük Muffin Kalıbı 229 TL
Mini Tencere Seti 3'lü 1.699 TL
Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL
Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL
Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL
Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL
Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL
Boyama Örtüsü 279 TL
Çıkartmalı Boyama Kitabı 45 TL
Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL
Oyuncak Fileli Pota 159 TL
Kaymaz Taban Yolluk 80*140 cm 299 TL
Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL
Punch Kırlent Kılıfı 43*43 cm 169 TL
Tek Kişilik Pike 299 TL
Çikolata Kaplamalı Ananas Aromalı Gofret 65 TL
Glutensiz Protein Bar 45 TL
Peynirli Karabuğday & Nohut Cipsi 54 TL