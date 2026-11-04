ABD ara seçimleri Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Washington'daki değişimin perde arkasında ne var?

Raporda ayrıca Ocak 2026'da Suriye hükümet güçlerinin daha önce SDG'nin kontrolünde bulunan kuzey bölgelerde hakimiyet kurmasının ardından ABD'nin SDG ile ortaklığının fiilen sona erdiği aktarılıyor. Bu gelişme, iki ülke arasında uzun süredir tartışma konusu olan Suriye başlığında yeni bir döneme işaret ediyor.

Kongre'deki yeni siyasi dengeler, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı, güvenlik yardımları ve dış politika önceliklerinin belirlenmesinde etkili olabilir. Bu nedenle seçimlerin sonuçları, Türkiye'nin sınır güvenliği ve Suriye'nin geleceğine ilişkin gelişmeler açısından da önem taşıyor.