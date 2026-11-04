ABD SEÇİM SONUÇLARI 2026: ABD ara seçimlerini kim kazandı, Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi? Donald Trump seçimi kaybetti mi, yenildi mi?

ABD SENATO SEÇİM SONUÇLARI: DEMOKRATLAR MI CUMHURİYETÇİLER Mİ ÖNDE?

100 üyeli ABD Senatosu'nda çoğunluk için 51 sandalye gerekiyor. 2026 ara seçimlerinde 33 olağan ve 2 özel seçim olmak üzere toplam 35 sandalye için oy kullanıldı.

Associated Press (AP) verilerine dayanan sonuçlara göre Demokratlar ve kendileriyle birlikte hareket eden iki bağımsız üye toplam 54 sandalyeye, Cumhuriyetçiler ise 44 sandalyeye ulaştı. Böylece Demokratlar Senatoda çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı.

Şu ana kadar 35 Senato yarışının 33'ünde sonuç ilan edilirken iki yarışta sayım sürüyor.