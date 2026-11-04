ABD SEÇİM SONUÇLARI 2026: ABD ara seçimlerini kim kazandı, Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi? Donald Trump seçimi kaybetti mi, yenildi mi?
ABD seçim sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba günü dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilen ara seçimlerde milyonlarca seçmen, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun seçime giren 35 sandalyesi için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki yarışta kritik eyaletlerden gelen sonuçlar yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılındaki siyasi dengeleri etkileyecek seçimlerde Kongrenin kontrolünün hangi partide olacağı merak ediliyor. Peki, 2026 ABD ara seçimlerini kim kazandı, Demokratlar mı Cumhuriyetçiler mi önde? Senato ve Temsilciler Meclisi'nde son durum ne, hangi eyaletlerde kim kazandı? İşte 4 Kasım 2026 ABD seçim sonuçları ve son gelişmeler…
2026 ABD seçim sonuçları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Kasım Salı günü yapılan ara seçimlerin ardından oy sayımına geçildi ve eyaletlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasındaki yarış sürerken özellikle Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye dağılımı merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin kalan 2 yılını yakından ilgilendiren seçimlerde Kongredeki güç dengelerinin nasıl şekilleneceği büyük önem taşıyor. Bazı eyaletlerde sonuçlar netleşirken kritik bölgelerde oy sayımı devam ediyor. Peki, 2026 ABD ara seçimlerinde son durum ne? Demokratlar ve Cumhuriyetçiler kaç sandalye kazandı, hangi eyaletlerde kim önde? İşte 4 Kasım ABD seçim sonuçları ve oy sayımına ilişkin son gelişmeler…
ABD SEÇİM SONUÇLARI 2026: KİM KAZANDI?
ABD'de 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Demokrat Parti önemli kazanımlar elde etti. Demokratlar, Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandı.
Seçimlerde özellikle Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bazı Senato sandalyelerinin Demokratlara geçmesi dikkat çekti. Kongrenin iki kanadında da çoğunluğun el değiştirmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin kalan bölümündeki yasama sürecini doğrudan etkileyecek.
Bazı eyaletlerde ve seçim bölgelerinde oy sayımı devam ettiği için nihai sandalye dağılımı henüz kesinleşmedi.
ABD SENATO SEÇİM SONUÇLARI: DEMOKRATLAR MI CUMHURİYETÇİLER Mİ ÖNDE?
100 üyeli ABD Senatosu'nda çoğunluk için 51 sandalye gerekiyor. 2026 ara seçimlerinde 33 olağan ve 2 özel seçim olmak üzere toplam 35 sandalye için oy kullanıldı.
Associated Press (AP) verilerine dayanan sonuçlara göre Demokratlar ve kendileriyle birlikte hareket eden iki bağımsız üye toplam 54 sandalyeye, Cumhuriyetçiler ise 44 sandalyeye ulaştı. Böylece Demokratlar Senatoda çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı.
Şu ana kadar 35 Senato yarışının 33'ünde sonuç ilan edilirken iki yarışta sayım sürüyor.
DEMOKRATLAR HANGİ EYALETLERDE SENATO SANDALYESİ KAZANDI?
Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin elindeki yedi Senato sandalyesini kazanarak çoğunluğu elde etti. Texas, Güney Carolina, Kansas, Iowa, Ohio, Kuzey Carolina ve Maine'deki sonuçlar seçim gecesinin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
Texas'ta James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı mağlup ederken Kansas'ta Adam Hamilton, Cumhuriyetçi Roger Marshall karşısında seçimi kazandı. Iowa'da Josh Turek, Ohio'da Sherrod Brown ve Maine'de Troy Jackson da Demokratların Senatodaki sandalye sayısını artıran isimler arasında yer aldı.
ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI: KAÇ SANDALYE KAZANILDI?
ABD Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı için gerçekleştirilen seçimlerde Demokratlar, çoğunluk için gerekli 218 sandalye sınırını geçti.
Son açıklanan sonuçlara göre Demokrat Parti 228, Cumhuriyetçi Parti ise 139 sandalye kazandı. Toplam 367 seçim bölgesinde sonuç ilan edilirken 68 bölgede oy sayımı devam ediyor.
Demokratların özellikle Cumhuriyetçilerin daha önce kazandığı bazı seçim bölgelerinde üstünlük sağlaması, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğun el değiştirmesinde belirleyici oldu. Iowa, Texas, Florida ve Pennsylvania gibi eyaletlerde Demokrat adaylar önemli kazanımlar elde etti.
ABD ARA SEÇİMLERİNDE HANGİ EYALETLERDE SAYIM DEVAM EDİYOR?
ABD ara seçimlerinde bazı yarışların kazananları henüz belirlenmedi. Reuters'ın haberine göre Mississippi ve Alaska'daki Senato seçimlerinde sayım devam ediyor.
Özellikle Alaska'daki yakın yarış takip edilirken Temsilciler Meclisi'nin çeşitli seçim bölgelerinde de oyların sayılması sürüyor. Postayla kullanılan oylar ve eyaletlerin seçim işlemleri nedeniyle nihai sonuçların açıklanma tarihleri farklılık gösterebiliyor.
ABD SEÇİM SONUÇLARI DONALD TRUMP'I NASIL ETKİLEYECEK?
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ortasında yapılan ara seçimlerde Kongrenin iki kanadındaki çoğunluk Demokratlara geçti.
Bu değişiklik, Cumhuriyetçilerin Kongredeki kontrolünü kaybetmesi anlamına geliyor. Yeni dönemde Demokratlar federal bütçe, yasama faaliyetleri, yönetimin denetlenmesi ve Senatoda onay gerektiren üst düzey atamalarda daha fazla yetkiye sahip olacak.
Demokratların çoğunluğu kazanmasıyla Trump yönetiminin Kongreden geçirmeyi planladığı bazı düzenlemelerde siyasi uzlaşma ihtiyacı da artacak. Ancak Kongredeki çoğunluğun değişmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresini sona erdirmiyor.
ABD'DE VALİLİK SEÇİMLERİNDE HANGİ ADAYLAR KAZANDI?
ABD ara seçimleriyle birlikte bazı eyaletlerin valiliklerinde de değişiklik yaşandı.
Florida'da Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.
Texas'ta Demokrat Gina Hinojosa, Cumhuriyetçi Greg Abbott'ı mağlup ederek eyaletin Latin Amerika kökenli ilk kadın valisi oldu.
New Mexico'da Deb Haaland, ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.
Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson'ı geride bırakarak ABD tarihinde vali seçilen ilk siyahi kadın oldu.
Wisconsin eyaletinde Demokrat David Crowley, valilik yarışını kazanarak eyaletin ilk siyahi valisi oldu.
California eyaletinde Demokrat Xavier Becerra, Cumhuriyetçi rakibi Steve Hilton'ı mağlup ederek valilik yarışını kazandı.
Becerra, 1875 yılında görev yapan Romualdo Pacheco'dan bu yana eyalette valilik görevine seçilen ilk Latin Amerika kökenli isim oldu.
Tennessee eyaletinde Cumhuriyetçi Marsha Blackburn, Demokrat rakibi Jerri Green'i mağlup ederek Tennessee tarihinin ilk kadın valisi oldu.
ABD'NİN İLK MÜSLÜMAN SENATÖRÜ: ABDUL EL-SAYED
ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'daki Senato yarışında Demokratların Müslüman adayı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı yendi.
ABD ARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen ABD ara seçimlerinde Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazandığı doğrulandı. Ancak bazı eyaletlerde ve seçim bölgelerinde sayım devam ettiği için nihai sandalye dağılımı henüz kesinleşmedi.
Seçimlerin ardından oluşacak yeni Kongre, 3 Ocak 2027 tarihinde göreve başlayacak.