AB’den yolcu haklarında yeni dönem: Aileler için ücretsiz yan yana koltuk zorunluluğu geliyor!

GECİKME VE İPTAL DURUMLARINDA YOLCU HAKLARI KORUNACAK

Reform kapsamında mevcut tazminat haklarında da önemli bir değişiklik yapılmadı. Bir uçuşun üç saatten fazla gecikmesi durumunda yolcular, uçuş mesafesine bağlı olarak 250 ila 600 euro arasında değişen tazminat hakkını koruyacak.

Uçuşun iptal edilmesi halinde ise yolcu, bilet ücretinin iadesini veya alternatif bir güzergâhla ulaşım seçeneğini tercih edebilecek. Havayolları ayrıca gecikme ve iptal durumlarında yolcuları hakları konusunda bilgilendirmek zorunda olacak.