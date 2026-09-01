AB’den yolcu haklarında yeni dönem: Aileler için ücretsiz yan yana koltuk zorunluluğu geliyor!
Avrupa Birliği, hava yolu yolcularının haklarını genişleten kapsamlı düzenlemeyi kabul etti. Yeni kurallarla birlikte havayolları, 14 yaşından küçük çocuklarla seyahat eden ailelerden koltuk seçimi için ek ücret talep edemeyecek ve çocuk ile refakatçisinin yan yana oturmasını ücretsiz olarak sağlamak zorunda olacak. Böylece özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin koltuk seçimini ücretli hale getirerek aileleri ödeme yapmaya yönlendiren uygulamalarına son verilmesi hedefleniyor.
Düzenleme yalnızca çocuklu aileleri kapsamıyor. Engelli veya hareket kısıtlılığı bulunan yolcular ile hamile yolcular da uygun koltuklara ek ücret ödemeden erişebilecek. Avrupa Parlamentosu, yeni düzenlemeyle hava yolculuğunda dezavantajlı grupların karşılaştığı mali engellerin azaltılmasını amaçlıyor.
EL BAGAJI ÜCRETLERİ BİLET FİYATINDA GÖSTERİLECEK
Yeni kurallarla birlikte hava yolu şirketlerinin fiyatlandırma politikalarında da değişiklik yapılacak. Şirketler, temel bilet fiyatını gösterirken standart bir parça el bagajı ücretini de dahil etmek zorunda olacak.
Bu uygulamayla birlikte yolcular, farklı hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlarını daha şeffaf şekilde karşılaştırabilecek. El bagajı taşımak istemeyen yolcular ise daha düşük fiyatlı seçeneklerden yararlanmaya devam edebilecek.
GECİKME VE İPTAL DURUMLARINDA YOLCU HAKLARI KORUNACAK
Reform kapsamında mevcut tazminat haklarında da önemli bir değişiklik yapılmadı. Bir uçuşun üç saatten fazla gecikmesi durumunda yolcular, uçuş mesafesine bağlı olarak 250 ila 600 euro arasında değişen tazminat hakkını koruyacak.
Uçuşun iptal edilmesi halinde ise yolcu, bilet ücretinin iadesini veya alternatif bir güzergâhla ulaşım seçeneğini tercih edebilecek. Havayolları ayrıca gecikme ve iptal durumlarında yolcuları hakları konusunda bilgilendirmek zorunda olacak.
GİDİŞ UÇUŞUNU KULLANMAYAN YOLCU DÖNÜŞTEN MAHRUM KALMAYACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte sıkça tartışılan "no-show" uygulamasına da sınırlama getirilecek. Yolcu, gidiş uçuşunu kullanmadığı gerekçesiyle dönüş uçuşundan mahrum bırakılamayacak.
Böylece ilk uçuş ayağının kullanılmaması durumunda tüm biletin otomatik olarak iptal edilmesini sağlayan sözleşme maddeleri geçersiz hale gelecek.
UZUN MESAFELİ UÇUŞLARDA HAVAYOLLARINA SINIRLI ESNEKLİK
Düzenleme, uzun mesafeli uçuşlarda hava yolu şirketlerine belirli bir esneklik de tanıyor. Buna göre varış noktasındaki gecikmenin dört saatin altında kalması durumunda havayolları ödeyecekleri tazminatı yüzde 50 oranında azaltabilecek.
AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN YOLCU HAKLARI VURGUSU
Reformun Avrupa Parlamentosu’ndaki baş müzakerecisi Virginijus Sinkevicius, düzenlemenin özellikle aileler ve özel desteğe ihtiyaç duyan yolcular için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Yeni kurallar, düşük bilet fiyatlarıyla öne çıkan ancak ek hizmet ücretleriyle eleştirilen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin iş modellerinde de değişikliklere yol açabilir. Havayollarının bundan sonra fiyatlandırma ve ek hizmet politikalarını yeni düzenlemelere göre yeniden şekillendirmesi bekleniyor.