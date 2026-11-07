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        Haberler Bilgi AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2026: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2026: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi, eğitimini dışarıdan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınavlara hazırlanan adaylar, oturumların hangi tarihlerde ve saat kaçta gerçekleştirileceğini araştırırken sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı günü de merak ediyor. Sınav günü öğrencilerin, giriş belgeleriyle birlikte T.C. kimlik numaralarını içeren geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2026 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak? İşte Açık Lise sınav takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        2026 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için geri sayım sürerken öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime odaklandı. Lise öğrenimini açık öğretim üzerinden tamamlamaya çalışan binlerce aday, sınavların yapılacağı günleri, oturum saatlerini ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını öğrenmek istiyor. Sınava katılacak öğrencilerin giriş belgelerinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖL sınavları hangi tarihlerde düzenlenecek, saat kaçta başlayacak ve sınav giriş belgesi ne zaman alınabilecek? İşte 2026 Açık Lise sınavlarına ilişkin tüm detaylar…

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        AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Yayımlanan takvime göre sınavlar, 20 Aralık 2026 Pazar günü iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Oturumların başlangıç saatleri ise şöyle:

        1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 10.00

        2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 14.00

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavlarına katılacak öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren alabilecek.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav giriş belgelerini Milli Eğitim Bakanlığının AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden temin edebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesi bölümünden fotoğraflı belgelerini görüntüleyip çıktı alabilecek.

        Sınava katılacak öğrencilerin, giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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        #AÖL
        #aöl sınav tarihi
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