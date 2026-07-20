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        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor. 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilen İnfaz Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, icra katibi ve diğer kadrolara başvuru yapan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?", "15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ilan edilecek?" ve "Başvuru sonuçları nereden sorgulanır?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı ve son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. İKM, zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi kadroları için başvuruda bulunan adaylar, sonuçların erişime açılacağı tarihi merak ediyor. Özellikle "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Başvuru sonucu nasıl öğrenilir?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, adaylar resmi açıklamaları yakından izliyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarına ilişkin son gelişmeler ve sorgulama ekranına dair bilgiler...

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanma tarihine dair Adalet Bakanlığı tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin duyurulması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak duyuruda sonuç ekranı ve sonraki aşamalara ilişkin bilgiler de paylaşılacak.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        2026 yılı personel alımı kapsamında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru (İKM), mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, büro personeli ile destek personeli kadrolarına alım gerçekleştirilecek.

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