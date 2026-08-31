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        Haberler Bilgi ADLİ TATİL BİTTİ Mİ? 2026 Adli tatil ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Adli tatil sürecinde devam eden davalar...

        ADLİ TATİL BİTTİ Mİ? 2026 Adli tatil ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Adli tatil sürecinde devam eden davalar...

        Adliyelerde yaz dönemine özgü çalışma düzenini beraberinde getiren 2026 adli tatil sürecinde sona yaklaşıldı. 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan bu dönemde mahkemelerin işleyişi büyük ölçüde sınırlanırken, yalnızca gecikmesinde sakınca bulunan ve mevzuatta istisna kapsamında değerlendirilen dosyalar görülmeye devam ediyor. Davası veya adliyede devam eden bir işlemi bulunan vatandaşlar ise normal çalışma düzenine ne zaman dönüleceğini araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman sona erecek, kaç gün devam edecek ve tatil süresince hangi davalara bakılacak? İşte adli tatil takvimine dair bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        Mahkemelerde yaz döneminde uygulanan adli tatil takvimi 2026 yılında da yargı süreçlerinin işleyişini değiştirdi. 20 Temmuz’da başlayan dönem boyunca duruşmaların önemli bir bölümü ileri tarihlere bırakılırken, kanunda öncelikli ve zorunlu kabul edilen bazı işlemler kesintisiz sürdürüldü. Dosyası devam eden vatandaşlar ise yeni duruşma tarihleri ile adliyelerin normal çalışma düzenine dönüş zamanını araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil bitti mi, kaç gün sürecek ve bu süreçte hangi dava ve işlemler görülebilecek? İşte adli tatil uygulamasına ilişkin güncel takvim ve ayrıntılar...

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        ADLİ TATİL BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

        20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayan adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.

        Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.

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        ADLİ TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.

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        ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR?

        Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:

        İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,

        Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,

        Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),

        İş kazasından doğan tazminat davaları,

        Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,

        Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.

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