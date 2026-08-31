ADLİ TATİL BİTTİ Mİ? 2026 Adli tatil ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Adli tatil sürecinde devam eden davalar...

Mahkemelerde yaz döneminde uygulanan adli tatil takvimi 2026 yılında da yargı süreçlerinin işleyişini değiştirdi. 20 Temmuz’da başlayan dönem boyunca duruşmaların önemli bir bölümü ileri tarihlere bırakılırken, kanunda öncelikli ve zorunlu kabul edilen bazı işlemler kesintisiz sürdürüldü. Dosyası devam eden vatandaşlar ise yeni duruşma tarihleri ile adliyelerin normal çalışma düzenine dönüş zamanını araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil bitti mi, kaç gün sürecek ve bu süreçte hangi dava ve işlemler görülebilecek? İşte adli tatil uygulamasına ilişkin güncel takvim ve ayrıntılar...