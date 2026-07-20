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        Haberler Bilgi Gündem ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK? Adli tatilde hangi davalar görülür? Adliyeler ne zaman açılacak?

        ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK? Adli tatilde hangi davalar görülür? Adliyeler ne zaman açılacak?

        Yargı sürecine dair merak edilenler adli tatil döneminde yeniden gündemde! Hangi dosyaların işleme alındığı, hangi davaların sürdüğü ve adliyelerin ne zaman tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağına dair aramalar hız kazandı. Vatandaşlar, dava süreçlerinin akıbetini öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Adli tatilde hangi davalar görülür? Adliyeler ne zaman açılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        1

        Yargı sürecine dair merak edilenler adli tatil döneminde yeniden gündemde! Hangi dosyaların işleme alındığı, hangi davaların sürdüğü ve adliyelerin ne zaman tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağına dair aramalar hız kazandı. Vatandaşlar, dava süreçlerinin akıbetini öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Adli tatilde hangi davalar görülür? Adliyeler ne zaman açılacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?

        20 Temmuz'da başlayan 2026 adli tatili, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. cümleyi özgün hale getir ve kısa ekleme yap

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        ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLEMLER

        Adli tatil döneminde, kanunlarda belirtilen ve acil nitelik taşıyan bazı dava ve işlemler görülmeye devam eder. Bu kapsamda ele alınan başlıca işler şunlardır:

        Tutuklu sanıkların bulunduğu ceza davaları: Tutukluluk durumlarının devamı ve yargılamanın gecikmemesi amacıyla bu davalar adli tatilde de sürdürülebilir.

        İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri: Hak kaybının önlenmesi amacıyla acil değerlendirilmesi gereken bu başvurular karara bağlanabilir.

        Nafaka ve soy bağı davaları: Aile hukukunu ilgilendiren ve gecikmesinde sakınca bulunan bazı davalar görülmeye devam eder.

        Velayet, vesayet ve çocukların korunmasına yönelik işlemler: Çocukların ve korunmaya ihtiyaç duyan kişilerin haklarını ilgilendiren başvurular adli tatil kapsamında değerlendirilebilir.

        Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar: Kişisel durum kayıtlarıyla ilgili bazı işlemler adli tatilde de yürütülebilir.

        İş sözleşmesinden kaynaklanan bazı davalar: İş hukukuna ilişkin, kanunda belirtilen nitelikteki bazı uyuşmazlıklar görülmeye devam eder.

        İflas ve konkordato işlemleri: Ticari hayat açısından önem taşıyan bu süreçlere ilişkin işlemler adli tatil döneminde de devam edebilir.

        Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen diğer dava ve başvurular: Mevzuatta acil olarak değerlendirilmesi gereken diğer yargı süreçleri de bu dönemde ele alınır.

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