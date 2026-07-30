Ağustos 2026 celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler için kritik tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığının yayımladığı asker alma takvimine göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından asker adayları hangi birliğe sevk edildiklerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Askerlik yerlerinin duyurulmasıyla birlikte sevk süreci de resmen başlayacak. Peki, Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte 2026 Ağustos celbi askerlik yerlerine ilişkin tüm ayrıntılar...