Ağustos askerlik yerleri sorgulama ekranı 2026: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 Ağustos celbi askerlik yerleri için bekleyiş sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı Ağustos askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi açıkladı. Yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Binlerce asker adayı, sevk edileceği birlik ve teslim tarihlerini öğrenmek için sonuç ekranını takip ediyor. Askerlik yerleri açıklandıktan sonra sevk belgeleri de belirlenen tarihlerde alınabilecek. Peki, Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...
Ağustos 2026 celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler için kritik tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığının yayımladığı asker alma takvimine göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından asker adayları hangi birliğe sevk edildiklerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Askerlik yerlerinin duyurulmasıyla birlikte sevk süreci de resmen başlayacak. Peki, Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte 2026 Ağustos celbi askerlik yerlerine ilişkin tüm ayrıntılar...
AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığının 2026 asker alma takvimine göre Ağustos celp dönemi seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Sonuçların yayımlanmasının ardından yükümlüler, sevk edilecekleri birlikleri ve celp bilgilerini e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ağustos 2026 celbi askerlik yerleri henüz açıklanmadı.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları, takvim doğrultusunda 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet sisteminde erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yükümlüler askerlik yerlerini online olarak sorgulayabilecek.
ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Askerlik yerleri açıklandıktan sonra sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapan yükümlüler, askerlik hizmetine ilişkin tüm bilgilerine ulaşabilecek.
Sorgulama ekranında;
Sevk edileceğiniz birlik,
Celp dönemi bilgisi,
Katılış tarihi,
Sevk belgesi bilgileri yer alacak.
SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?
Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda sevk belgeleri de e-Devlet üzerinden alınabilecek.
Yükümlülerin, sevk tarihinden önce belgelerini indirerek belirtilen tarihte görev yapacakları birliklere teslim olmaları gerekiyor.