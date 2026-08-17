AKARYAKIT FİYATLARI 17 AĞUSTOS 2026: LPG, benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

LPG'YE, BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

14 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 52 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam yapılmıştı.

17 Ağustos 202026 Pazartesi günü için LPG'ye, benzine ve motorine zam ya da indirim beklenmiyor. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde detayları haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz.