AKARYAKIT FİYATLARI 17 AĞUSTOS 2026: LPG, benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin İran'a süresiz deniz ablukası uygulama tehdidinde bulunmasının ardından petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzin ve motorine zam geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Araç sahipleri ‘’Bugün LPG, motorin ve benzin ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. Motorinde Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) Ağustos ayı için sıfırlanmasıyla birlikte motorin litre fiyatlarına indirim gelmişti. Ancak 14 Ağustos Cuma günü itibarıyla benzine ortalama 1 lira 52 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam uygulanmıştı. Peki, LPG’ye, benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte 17 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin tutarları!
LPG'YE, BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
14 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 52 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam yapılmıştı.
17 Ağustos 202026 Pazartesi günü için LPG'ye, benzine ve motorine zam ya da indirim beklenmiyor. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde detayları haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz.
17 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
BURSA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 72.49 TL
Motorin: 80.69 TL
LPG: 33.19 TL
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 73.64 TL
Motorin: 82.13 TL
LPG: 34.04 TL
KONYA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 73.45 TL
Motorin: 81.96 TL
LPG: 33.89 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.