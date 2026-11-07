7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen depremler, son dakika verileriyle takip ediliyor. Gün boyunca yaşanan sarsıntıların hangi illerde kaydedildiği ve büyüklükleri merak edilirken gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesine çevrildi. Özellikle deprem hisseden vatandaşlar, yaşadıkları bölgede bir sarsıntı olup olmadığını öğrenmek için güncel kayıtları inceliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 7 Kasım 2026 tarihli son depremler listesi ve ayrıntılar…