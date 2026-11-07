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        Haberler Bilgi AKDENİZ'DE DEPREM! SON DEPREMLER LİSTESİ | 7 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        AKDENİZ'DE DEPREM! SON DEPREMLER LİSTESİ | 7 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan deprem hareketliliği, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü de gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler, meydana gelen sarsıntıların büyüklüğünü, merkez üssünü ve saatini ortaya koyuyor. Özellikle bulundukları bölgede deprem hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen depremler, son dakika verileriyle takip ediliyor. Gün boyunca yaşanan sarsıntıların hangi illerde kaydedildiği ve büyüklükleri merak edilirken gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesine çevrildi. Özellikle deprem hisseden vatandaşlar, yaşadıkları bölgede bir sarsıntı olup olmadığını öğrenmek için güncel kayıtları inceliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 7 Kasım 2026 tarihli son depremler listesi ve ayrıntılar…

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        EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.

        Bugün (7 Kasım) Akdeniz'de saat 01.24 ve 02.45'te, 3,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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        7 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-11-07 01:24:14 34.4885 25.2275.11ML 3.4 Akdeniz

        2026-11-07 02:45:21 34.502525.03467 6.9 ML 3.4 Akdeniz

        2026-11-07 06:34:15 36.4381726.75667 10.59 ML2.1Ege Denizi - [68.04 km] Datça (Muğla)

        2026-11-07 08:12:49 39.07633 40.29783 7.0 ML2.0Merkez (Bingöl)

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