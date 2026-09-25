Son depremler 25 Eylül AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre AFAD saat 05.42'de Trabzon açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 25 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...