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        Haberler Bilgi Akdeniz ve Karadeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli 25 Eylül son depremler listesi

        Akdeniz ve Karadeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli 25 Eylül son depremler listesi

        Son depremler Kandilli ve AFAD 25 Eylül listesi geçtiğimiz gün Şanlıurfa Pınarbaşı'nda meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 05.42'de Trabzon açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nereden ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 25 Eylül son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        Son depremler 25 Eylül AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre AFAD saat 05.42'de Trabzon açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 25 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        ŞANLIURFA'DA DEPREM: DİYARBAKIR, MALATYA VE GAZİANTEP'TEN HİSSEDİLDİ

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde geçtiğimiz gün saat 10.40’ta 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'ten de hissedildi.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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