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        Haberler Bilgi Ekonomi Albayrak Hazır Beton halka arz tarihleri: Albayrak Hazır Beton ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir?

        Albayrak Hazır Beton halka arz tarihleri: Albayrak Hazır Beton ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir?

        Albayrak Hazır Beton halka arzı için yatırımcıların merakla beklediği talep toplama takvimi belli oldu. Hazır beton ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketin halka arzında pay başına satış fiyatı 38,60 TL olarak açıklandı. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 702 milyon TL olurken, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 28 olarak gerçekleşecek. Albayrak Hazır Beton halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ve yatırımcılar iki gün boyunca talepte bulunabilecek. Peki, Albayrak Hazır Beton halka arzı ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Albayrak Hazır Beton talep toplama tarihleri ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        Albayrak Hazır Beton halka arzında yatırımcılara toplam 70 milyon lot pay sunulacak. Bu payların 49 milyon lotu sermaye artırımı, 21 milyon lotu ise ortak satışı kapsamında halka arz edilecek. Açıklanan bilgilere göre şirketin halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. Yatırımcılar ayrıca Albayrak talep toplama tarihleri, tahmini lot dağılımı ve halka arza katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumları araştırmayı sürdürüyor. Peki, Albayrak Hazır Beton halka arzı ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte halka arza ilişkin tüm detaylar…

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        ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZI NE ZAMAN?

        Albayrak Hazır Beton halka arzında talep toplama işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, belirlenen tarihlerde halka arza aracılık eden banka ve aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.

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        ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Şirketin halka arzında pay başına satış fiyatı 38,60 TL olarak belirlendi. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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        ALBAYRAK HAZIR BETON KAÇ LOT VERİR?

        Halka arz kapsamında toplam 70.000.000 lot pay satışa sunulacak.

        Katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:

        - 150 Bin katılım ~ 466 Lot (17987 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 280 Lot (10808 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 200 Lot (7720 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 140 Lot (5404 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 100 Lot (3860 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 64 Lot (2470 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 44 Lot (1698 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 32 Lot (1235 TL).

        * Tamamı Eşit Dağıtım.

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        ALBAYRAK HAZIR BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Açıklanan halka arz bilgilerine göre Albayrak Hazır Beton halka arzı katılım endeksine uygun olarak yer alıyor. Katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabilecek.

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