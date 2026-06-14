ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-ALES/2 sınavına katılım ücreti 1.200 TL olarak duyuruldu. Adaylar ödemelerini; Akbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Halkbank, ING Bank, Kuveyt Türk, Albaraka Türk ve Vakıf Katılım başta olmak üzere anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM’leri ile internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra sınav ücreti, ÖSYM’nin online ödeme sistemi aracılığıyla da yatırılabilecek.