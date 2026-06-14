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        Haberler Bilgi Gündem ALES 2026 BAŞVURU TARİHİ: ALES sınavı ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru tarihleri

        ALES 2026 BAŞVURU TARİHİ: ALES sınavı ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar?

        2026 ALES takvimi netleşti! Akademik kariyer hayali kuran binlerce aday için kritik süreç başlıyor. Peki başvurular hangi tarihlerde yapılacak, sınav ne zaman gerçekleşecek ve ücret ne kadar oldu? Tüm detaylar adayların gündeminde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        ALES’e katılmayı planlayan adaylar için kritik süreç başladı! 2026 yılına ait başvuru ve sınav takvimi netleşirken, başvuru ücretine dair detaylar da belli oldu. Geç başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyenler için tüm önemli bilgiler ve güncel ücret detayları haberimizde yer alıyor…

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        ALES SINAVI NE ZAMAN?

        2026 ALES’in ikinci oturumu olan ALES/2 sınavı, 2 Ağustos 2026 tarihinde adayların katılımıyla gerçekleştirilecek.

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        ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026-ALES/2 sınavına katılım ücreti 1.200 TL olarak duyuruldu. Adaylar ödemelerini; Akbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Halkbank, ING Bank, Kuveyt Türk, Albaraka Türk ve Vakıf Katılım başta olmak üzere anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM’leri ile internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra sınav ücreti, ÖSYM’nin online ödeme sistemi aracılığıyla da yatırılabilecek.

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        ALES BAŞVURU TARİHLERİ

        2026-ALES/2 için başvuru süreci halen devam ediyor. 10 Haziran’da başlayan başvurular, 18 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla sona erecek.

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