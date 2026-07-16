ALES SINAV TARİHİ 2026 | ALES sınavı ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Akademik kariyer planı yapan binlerce adayın gözü ALES takvimine çevrildi. Sınav tarihindeki değişiklik iddiaları ve giriş yerlerine dair gelişmeler, adayların gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Peki, ALES sınavı ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
Akademik kariyer planı yapan binlerce adayın gözü ALES takvimine çevrildi. Sınav tarihindeki değişiklik iddiaları ve giriş yerlerine dair gelişmeler, adayların gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Peki, ALES sınavı ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
NATO kaynaklı takvim değişiklikleri sonrası diğer merkezi sınavlarla çakışmanın önüne geçmek ve adayların olası mağduriyetini engellemek için ALES/2 sınav tarihi yeniden düzenlendi. Güncellenen takvime göre sınav, 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM’nin önceki uygulamaları dikkate alındığında, sınav yerlerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunulması bekleniyor. Adayların, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belge yayımlandığında ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden giriş yerlerini kontrol etmeleri ve çıktısını almaları önem taşıyor.