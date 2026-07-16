ALES SINAV TARİHİ 2026 | ALES sınavı ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM’nin önceki uygulamaları dikkate alındığında, sınav yerlerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunulması bekleniyor. Adayların, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belge yayımlandığında ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden giriş yerlerini kontrol etmeleri ve çıktısını almaları önem taşıyor.