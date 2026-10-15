2026 yılının üçüncü ALES oturumu için başvurular 7 Ekim'de başladı. ÖSYM takvimine göre normal başvuru süreci belirtilen tarihte sona erecek. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için 21 Ekim'de geç başvuru imkânı bulunuyor. ALES/3 sınavı ise 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki ALES/3 başvuruları nasıl yapılır, ALES son başvuru tarihi ne zaman? İşte ALES başvurularının sona ereceği tarih...