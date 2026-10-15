ALES 3 ne zaman? 2026 ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için başvuru süreci devam ediyor. Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimini yakından takip ediyor. ALES/3 başvurularının sona ermesine kısa süre kala adaylar, son başvuru tarihini ve sınav gününü araştırmaya başladı. Başvurularını henüz tamamlamayan adayların belirtilen tarihler içerisinde işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. ÖSYM, sınav takviminde ALES/3 için başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihlerini duyurdu. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Peki ALES/3 ne zaman yapılacak, 2026 ALES son başvuru tarihi hangi gün? İşte ALES/3 başvuru takvimi, sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün...
2026 yılının üçüncü ALES oturumu için başvurular 7 Ekim'de başladı. ÖSYM takvimine göre normal başvuru süreci belirtilen tarihte sona erecek. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için 21 Ekim'de geç başvuru imkânı bulunuyor. ALES/3 sınavı ise 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki ALES/3 başvuruları nasıl yapılır, ALES son başvuru tarihi ne zaman? İşte ALES başvurularının sona ereceği tarih...
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3 başvuruları 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Adayların başvuru işlemlerini 15 Ekim günü sona ermeden tamamlamaları gerekiyor. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Başvuru işlemlerinin son güne bırakılmaması, olası sistem yoğunlukları nedeniyle yaşanabilecek sorunların önüne geçmek açısından önem taşıyor.
2026 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-ALES/3 sınavı, 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Akademik kariyer planlayan adaylar, sınavda alacakları puanı yüksek lisans, doktora ve akademik personel başvurularında kullanabilecek. Sınavın oturum saati ve uygulama ayrıntıları için ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunun takip edilmesi gerekiyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için ALES/3 geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak açıklandı. Geç başvurular, ÖSYM'nin belirlediği süre içerisinde ve artırımlı sınav ücreti ödenerek yapılabilecek. Adayların geç başvuru günü saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/3 başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak başvuru adımlarını takip edebilir. Başvuru sırasında kişisel bilgilerin ve sınava ilişkin tercihlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Başvuru ve sınav ücreti işlemlerinin ÖSYM tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde tamamlanması önem taşıyor.