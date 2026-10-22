Altın düşüş yönünde seyrediyor! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Canlı altın fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatları yakından takip edilirken ons altındaki hareketlilik de piyasaların yönü açısından önem taşıyor. İşte, 22 Ekim Perşembe Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatlarında son durum…
Altın fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü yeni işlem gününde altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve dolar/TL kurundaki değişimler, yurt içinde gram altın fiyatı başta olmak üzere altın türlerinin fiyatlarını etkiliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 22 Ekim canlı altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET!
22 Ekim 2026 tarihli piyasa verilerinde gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde aşağı yönlü hareket görülüyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
22 Ekim 2026 Perşembe günü altın fiyatlarında düşüş yönlü hareket öne çıkarken yatırımcılar, gram altın ve ons altında yeni yönün ne olacağını araştırıyor. Ons altındaki gerileme ve dolar/TL kurundaki değişimler, gram altının seyrinde belirleyici oluyor. Küresel piyasalardaki faiz beklentileri ve ekonomik gelişmeler de altının yönünü etkileyebiliyor. Kısa vadede dalgalanmanın sürmesi mümkün olsa da altın fiyatlarının düşmeye devam edeceği veya yeniden yükselişe geçeceği kesin olarak söylenemiyor. Yatırımcıların karar verirken güncel fiyatları ve piyasa gelişmelerini takip etmesi önem taşıyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında ons altın, dolar/TL kuru, küresel faiz beklentileri ve yatırımcıların güvenli liman talebi bulunuyor. ABD'deki ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler de uluslararası altın piyasasında fiyat hareketlerine neden olabiliyor.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.122,21
4.112,00
GRAM ALTIN
6.523,54
6.524,16
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.437,74
10.667,32
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.742,59
42.535,25
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.150,01
42.946,03
ATA ALTIN FİYATI
43.573,29
44.672,29
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90