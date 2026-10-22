Altın düşüş yönünde seyrediyor! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

22 Ekim 2026 Perşembe günü altın fiyatlarında düşüş yönlü hareket öne çıkarken yatırımcılar, gram altın ve ons altında yeni yönün ne olacağını araştırıyor. Ons altındaki gerileme ve dolar/TL kurundaki değişimler, gram altının seyrinde belirleyici oluyor. Küresel piyasalardaki faiz beklentileri ve ekonomik gelişmeler de altının yönünü etkileyebiliyor. Kısa vadede dalgalanmanın sürmesi mümkün olsa da altın fiyatlarının düşmeye devam edeceği veya yeniden yükselişe geçeceği kesin olarak söylenemiyor. Yatırımcıların karar verirken güncel fiyatları ve piyasa gelişmelerini takip etmesi önem taşıyor.