Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 Eylül 2026 gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, altın yükselecek mi?

22 Eylül 2026 güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçen hafta Fed'in faiz kararının ardından sert dalgalanan altın fiyatlarında yeni haftada temkinli seyir öne çıktı. Ons altın 4 bin 350 dolar civarında işlem görürken yurt içinde gram altın 6 bin 800 TL bandında bulunuyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…