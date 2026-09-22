Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 Eylül 2026 gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, altın yükselecek mi?
Canlı altın fiyatları 22 Eylül 2026 Salı günü yakından takip ediliyor. Ons altın 4 bin 350 dolar seviyesinde dengelenirken gram altın 6 bin 800 TL bandındaki hareketini sürdürüyor. Piyasalarda Fed'in faiz politikası, doların seyri ve enflasyon beklentileri altının yönü açısından öne çıkıyor. İşte, 22 Eylül 2026 altın fiyatlarında son durum…
22 Eylül 2026 güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçen hafta Fed'in faiz kararının ardından sert dalgalanan altın fiyatlarında yeni haftada temkinli seyir öne çıktı. Ons altın 4 bin 350 dolar civarında işlem görürken yurt içinde gram altın 6 bin 800 TL bandında bulunuyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…
ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE? ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Altının ons fiyatı 22 Eylül sabahında 4 bin 350 dolar seviyesinde dengelendi. Reuters'ın haberine göre piyasada yüksek faiz beklentisinin güçlenmesi altın üzerinde baskı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sunan varlıkların cazibesini artırırken altının yükselişini sınırlayabiliyor.
Fed'in geçen hafta faiz oranını 25 baz puan artırmasının ardından doların güçlenmesi de altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu. 21 Eylül'de ons altın yüzde 0,6 gerileyerek 4 bin 349,94 dolara kadar indi. Piyasada Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler, altının kısa vadeli seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.
GRAM ALTIN
6.820,26
6.821,14
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.342,69
4.343,42
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.911,75
11.151,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.652,03
44.470,83
YARIM ALTIN FİYATI
21.745,21
22.293,62
TAM ALTIN FİYATI
43.647,03
44.470,83
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.625,59
44.448,48
ATA ALTIN FİYATI
44.657,41
45.782,50
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
107.217,00
108.877,00