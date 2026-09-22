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        Haberler Bilgi Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 Eylül 2026 gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, altın yükselecek mi?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 Eylül 2026 gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, altın yükselecek mi?

        Canlı altın fiyatları 22 Eylül 2026 Salı günü yakından takip ediliyor. Ons altın 4 bin 350 dolar seviyesinde dengelenirken gram altın 6 bin 800 TL bandındaki hareketini sürdürüyor. Piyasalarda Fed'in faiz politikası, doların seyri ve enflasyon beklentileri altının yönü açısından öne çıkıyor. İşte, 22 Eylül 2026 altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 06:48 Güncelleme:
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        1

        22 Eylül 2026 güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçen hafta Fed'in faiz kararının ardından sert dalgalanan altın fiyatlarında yeni haftada temkinli seyir öne çıktı. Ons altın 4 bin 350 dolar civarında işlem görürken yurt içinde gram altın 6 bin 800 TL bandında bulunuyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE? ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

        Altının ons fiyatı 22 Eylül sabahında 4 bin 350 dolar seviyesinde dengelendi. Reuters'ın haberine göre piyasada yüksek faiz beklentisinin güçlenmesi altın üzerinde baskı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sunan varlıkların cazibesini artırırken altının yükselişini sınırlayabiliyor.

        Fed'in geçen hafta faiz oranını 25 baz puan artırmasının ardından doların güçlenmesi de altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu. 21 Eylül'de ons altın yüzde 0,6 gerileyerek 4 bin 349,94 dolara kadar indi. Piyasada Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler, altının kısa vadeli seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

        3

        GRAM ALTIN

        6.820,26

        6.821,14

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.342,69

        4.343,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.911,75

        11.151,99

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.652,03

        44.470,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.745,21

        22.293,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        43.647,03

        44.470,83

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.625,59

        44.448,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.657,41

        45.782,50

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.217,00

        108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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