Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert hareketlilik 30 Eylül Çarşamba günü de devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yurt içinde gram altın fiyatları da yakından takip ediliyor. 29 Eylül’deki sert satışın ardından yaşanan toparlanmada ABD tahvil getirileri ve Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler belirleyici olurken, yatırımcılar altının gün içindeki seyrini izliyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Eylül 2026 altın fiyatlarında son durum…