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        Haberler Bilgi Altın fiyatlarında yön yeniden değişti! 30 Eylül 2026 altın fiyatlarında son durum: Sert düşüş sonrası gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yön yeniden değişti! 30 Eylül 2026 altın fiyatlarında son durum: Sert düşüş sonrası gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından ons altın toparlanırken, gram altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Piyasalarda gözler ABD verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilere çevrildi. İşte, 30 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert hareketlilik 30 Eylül Çarşamba günü de devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yurt içinde gram altın fiyatları da yakından takip ediliyor. 29 Eylül’deki sert satışın ardından yaşanan toparlanmada ABD tahvil getirileri ve Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler belirleyici olurken, yatırımcılar altının gün içindeki seyrini izliyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Eylül 2026 altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Altın fiyatlarında 29 Eylül'deki sert hareketin ardından toparlanma dikkat çekiyor. 30 Eylül sabahı ons altın yaklaşık 4.182 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın da 6.590 TL seviyesinin üzerinde bulunuyor.

        Önceki gün ons altının 4.140 dolar civarında, gram altının ise 6.527 TL seviyesinde olduğu dikkate alındığında, yeni günde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor.

        3

        ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Altın fiyatlarının kısa vadede yönünü ABD'den gelecek ekonomik veriler, doların seyri ve ABD tahvil faizleri belirlemeye devam edecek. 29 Eylül'deki sert düşüşün ardından gelen toparlanma, piyasadaki dalgalanmanın sürdüğünü gösterirken, yatırımcıların gözü Fed'in para politikasına ilişkin mesajlarda olacak. Özellikle faiz beklentilerindeki değişim, faiz getirisi olmayan altının fiyatı üzerinde etkili olabilir.

        4

        GRAM ALTIN

        6.578,46

        6.579,30

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.178,71

        4.179,48

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.528,69

        10.760,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.110,94

        42.895,73

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        20.982,73

        21.512,14

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.099,89

        42.895,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        43.237,43

        44.409,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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