Altın fiyatları hareketlendi! 21 Eylül 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, artacak mı düşecek mi?
Altın yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı. 21 Eylül 2026 sabahı itibarıyla ons altın 4 bin 376 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altının satış fiyatı 6 bin 845 TL civarında bulunuyor. Gram altın son 24 saatte yüzde 0,04 gerilerken, ons altındaki hareket de yurt içindeki fiyatlamada etkili oluyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 21 Eylül 2026 Pazartesi canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk gününde hareketlilik devam ediyor. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve ons altının fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yurt içinde gram altın fiyatında ons altının yanı sıra dolar/TL hareketi belirleyici oluyor. Altın piyasasında yeni haftada yön arayışı sürerken, yatırımcılar gün içinde oluşacak fiyat hareketlerini takip ediyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte, 21 Eylül 2026 canlı altın fiyatları alış-satış verileri…
ALTINDA YÖNÜ FED KARARI VE FAİZ BEKLENTİLERİ BELİRLİYOR
Altın fiyatlarında küresel piyasalardaki faiz beklentileri öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası'nın eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesinin ardından piyasalar, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına odaklandı. Daha yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluştururken, merkez bankası politikalarına ilişkin yeni mesajlar fiyatların yönü açısından yakından izleniyor.
GRAM ALTINDA DOLAR/TL ETKİSİ
Yurt içinde gram altın fiyatı yalnızca ons altındaki değişimle değil, dolar/TL kurundaki hareketle de şekilleniyor. 21 Eylül sabahı dolar/TL yaklaşık 48,77 seviyesinde bulunurken, gram altın 6 bin 800 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Bu nedenle gün içerisinde ons altın ve kurdaki hareketlerin birlikte takip edilmesi gerekiyor.
GRAM ALTIN
6.841,64
6.842,47
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ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.365,43
4.366,28
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.946,69
11.187,71
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.779,51
44.606,92
YARIM ALTIN FİYATI
21.831,12
22.381,53
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.802,45
44.629,88
ATA ALTIN FİYATI
45.054,15
46.198,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.86,90
GREMSE ALTIN FİYATI
107.217,00
108.877,00