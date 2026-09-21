Altın fiyatları hareketlendi! 21 Eylül 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, artacak mı düşecek mi?

GRAM ALTINDA DOLAR/TL ETKİSİ

Yurt içinde gram altın fiyatı yalnızca ons altındaki değişimle değil, dolar/TL kurundaki hareketle de şekilleniyor. 21 Eylül sabahı dolar/TL yaklaşık 48,77 seviyesinde bulunurken, gram altın 6 bin 800 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Bu nedenle gün içerisinde ons altın ve kurdaki hareketlerin birlikte takip edilmesi gerekiyor.