Altının yönü belli oldu! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? 23 Eylül 2026 canlı altın fiyatları

Altın piyasasında 23 Eylül sabahı sınırlı yükseliş öne çıkıyor. Saat 01.28 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.852,11 TL, çeyrek altının satış fiyatı 11.203,20 TL olarak kaydedildi. Ons altın ise 4.363,38 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

ALTINDA SON DURUM: FED BASKISI SÜRÜYOR

Altın fiyatlarında son günlerde Fed'in faiz politikası belirleyici oluyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından piyasada daha sıkı para politikasının devam edebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, doların değer kazanması ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. 22 Eylül'de ons altın yüzde 0,4 düşüşle 4.325 dolar seviyesine geriledi.

23 Eylül sabahında ise ons altın 4.360 dolar civarında seyrediyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD tahvil getirilerindeki hareket de altının yönü açısından takip ediliyor. Buna karşın yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan altının kısa vadeli hareket alanını sınırlayan temel unsurlar arasında bulunuyor.

Türkiye'de ise gram altının seyri yalnızca ons altına değil, dolar/TL kuruna da bağlı. Bu nedenle küresel piyasalarda ons altın yatay veya baskılı bir görünüm sergilese de kurdaki hareket gram altın fiyatlarında farklı bir tablo oluşturabiliyor.