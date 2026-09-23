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        Haberler Bilgi Altının yönü belli oldu! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? 23 Eylül 2026 canlı altın fiyatları

        Altının yönü belli oldu! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? 23 Eylül 2026 canlı altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Gram altın 6 bin 850 TL, çeyrek altın ise 11 bin 200 TL seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 363 dolar civarında bulunuyor. Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikası altının seyrinde belirleyici oluyor. İşte, 23 Eylül yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında 23 Eylül sabahı sınırlı yükseliş öne çıkıyor. Saat 01.28 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.852,11 TL, çeyrek altının satış fiyatı 11.203,20 TL olarak kaydedildi. Ons altın ise 4.363,38 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

        ALTINDA SON DURUM: FED BASKISI SÜRÜYOR

        Altın fiyatlarında son günlerde Fed'in faiz politikası belirleyici oluyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından piyasada daha sıkı para politikasının devam edebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, doların değer kazanması ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. 22 Eylül'de ons altın yüzde 0,4 düşüşle 4.325 dolar seviyesine geriledi.

        23 Eylül sabahında ise ons altın 4.360 dolar civarında seyrediyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD tahvil getirilerindeki hareket de altının yönü açısından takip ediliyor. Buna karşın yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan altının kısa vadeli hareket alanını sınırlayan temel unsurlar arasında bulunuyor.

        Türkiye'de ise gram altının seyri yalnızca ons altına değil, dolar/TL kuruna da bağlı. Bu nedenle küresel piyasalarda ons altın yatay veya baskılı bir görünüm sergilese de kurdaki hareket gram altın fiyatlarında farklı bir tablo oluşturabiliyor.

        2

        23 EYLÜL GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

        Gram altın 23 Eylül Çarşamba günü saat 01.28 itibarıyla 6.851,20 TL alış, 6.852,11 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,25 olarak kaydedildi.

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        Uluslararası piyasalarda ons altın 23 Eylül sabahı 4.363 dolar seviyesinde bulunuyor. Saat 01.44 itibarıyla ons altının alış fiyatı 4.362,83 dolar, satış fiyatı ise 4.363,38 dolar olarak kaydedildi.

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

        Çeyrek altın 23 Eylül'de 10.961,92 TL alış ve 11.203,20 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük değişim yüzde 0,25 seviyesinde bulunuyor.

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 21,755,77 TL

        Satış: 22.304,09 TL

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

        Alış: 43.206,00 TL

        Satış: 43.719,00 TL

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.651,30 TL

        Satış: 44.475,70 TL

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.656,32 TL

        Satış: 45.781,44 TL

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.648,14

        44.471,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.217,00

        108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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