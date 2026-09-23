Altının yönü belli oldu! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? 23 Eylül 2026 canlı altın fiyatları
Canlı altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Gram altın 6 bin 850 TL, çeyrek altın ise 11 bin 200 TL seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 363 dolar civarında bulunuyor. Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikası altının seyrinde belirleyici oluyor. İşte, 23 Eylül yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları...
Altın piyasasında 23 Eylül sabahı sınırlı yükseliş öne çıkıyor. Saat 01.28 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.852,11 TL, çeyrek altının satış fiyatı 11.203,20 TL olarak kaydedildi. Ons altın ise 4.363,38 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...
ALTINDA SON DURUM: FED BASKISI SÜRÜYOR
Altın fiyatlarında son günlerde Fed'in faiz politikası belirleyici oluyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından piyasada daha sıkı para politikasının devam edebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, doların değer kazanması ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. 22 Eylül'de ons altın yüzde 0,4 düşüşle 4.325 dolar seviyesine geriledi.
23 Eylül sabahında ise ons altın 4.360 dolar civarında seyrediyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD tahvil getirilerindeki hareket de altının yönü açısından takip ediliyor. Buna karşın yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan altının kısa vadeli hareket alanını sınırlayan temel unsurlar arasında bulunuyor.
Türkiye'de ise gram altının seyri yalnızca ons altına değil, dolar/TL kuruna da bağlı. Bu nedenle küresel piyasalarda ons altın yatay veya baskılı bir görünüm sergilese de kurdaki hareket gram altın fiyatlarında farklı bir tablo oluşturabiliyor.
23 EYLÜL GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın 23 Eylül Çarşamba günü saat 01.28 itibarıyla 6.851,20 TL alış, 6.852,11 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,25 olarak kaydedildi.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
Uluslararası piyasalarda ons altın 23 Eylül sabahı 4.363 dolar seviyesinde bulunuyor. Saat 01.44 itibarıyla ons altının alış fiyatı 4.362,83 dolar, satış fiyatı ise 4.363,38 dolar olarak kaydedildi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın 23 Eylül'de 10.961,92 TL alış ve 11.203,20 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük değişim yüzde 0,25 seviyesinde bulunuyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 21,755,77 TL
Satış: 22.304,09 TL
TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?
Alış: 43.206,00 TL
Satış: 43.719,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.651,30 TL
Satış: 44.475,70 TL
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.656,32 TL
Satış: 45.781,44 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.648,14
44.471,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
107.217,00
108.877,00