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        Haberler Bilgi Spor Amedspor BJK maçı canlı izle: Amedspor BJK maçı canlı nasıl ve nereden izlenir, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

        Amedspor BJK maçı canlı izle: Amedspor BJK maçı canlı nasıl ve nereden izlenir, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

        Futbol severler Amedspor BJK maçı canlı izlemek için yayın bilgisi araştırmasına başladı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında iki takım Diyarbakır Stadı'nda kozlarını paylaşacak. VAR hakemliğini Guillermo Cuadra Fernandez'in yapacağı AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara'nın olacağı Amedspor BJK maçı canlı ve şifreli olarak izleyiciyle buluşacak. Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. Peki, Amedspor BJK maçı canlı nasıl ve nereden izlenir, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Amedspor BJK maçı ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Amedspor BJK maçı için heyecan dorukta. Siyah beyaz takım Amedspor ile karşı karşıya geleceği yayın saati bilgisi belli oldu. Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak. Futbol tutkunları Amedspor BJK maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki Amedspor BJK maçı canlı nasıl ve nereden izlenir, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

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        AMEDSPOR BJK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül 2026 Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

        AMEDSPOR BJK MAÇI CANLI NEREDEN NASIL İZLENİR?

        Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak.

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        AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE LİGDE İLK RANDEVU

        Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

        BEYAZ FORMA

        Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler karşısında beyaz forma ile sahaya çıkacak.

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        AMED SPORTİF FAALİYETLER - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

        Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Saba, Ballet, Muhammed, Orban.

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

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