Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı izle: Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
EuroLeague'de heyecan Anadolu Efes - Panathinaikos karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa basketbolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde basketbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Sahasında Yunanistan temsilcisini ağırlayacak olan Anadolu Efes, taraftarının desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligde geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan lacivert-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı izle ekranı...
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı için geri sayım başladı. İki takım arasındaki mücadele, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında gösteriliyor. Anadolu Efes, Avrupa'daki son maçında Hapoel Tel Aviv karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ise başarılı performansını deplasmanda da sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak.
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS CANLI İZLE EKRANI
EuroLeague mücadelesini canlı izlemek isteyen basketbolseverler S Sport ve S Sport Plus yayınlarını takip edebilir. Dijital yayın üzerinden karşılaşmayı izlemek isteyenler S Sport Plus'ın resmî internet sitesini ve uygulamasını kullanabilir.
ANADOLU EFES VE PANATHINAIKOS'UN EUROLEAGUE PERFORMANSI
Anadolu Efes, EuroLeague'de geride kalan sekiz haftada üç galibiyet ve beş mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlı ekip, 14. sırada bulunuyor. Son karşılaşmasında Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Panathinaikos ise sekiz maçta elde ettiği yedi galibiyet ve bir mağlubiyetle puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Yunanistan temsilcisi, İstanbul deplasmanından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.