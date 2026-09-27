Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı izle: Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol severler Anadolu Efes ve Beşiktaş maçına odaklandı. Mücadele, basketbolseverler tarafından canlı yayın üzerinden belirlenen kanaldan takip edilecek. Derbide Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak. Peki Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?