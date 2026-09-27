Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı izle: Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı canlı yayında izleyiciyle buluşuyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmayı izlemek isteyenler ''Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?'' sorusuna yanıt arıyor. Sezonun ilk haftasında parkeye çıkacak iki ekip, ligdeki ilk maçlarından galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. İşte, Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı yayın saati ve kanal bilgisi
Basketbol severler Anadolu Efes ve Beşiktaş maçına odaklandı. Mücadele, basketbolseverler tarafından canlı yayın üzerinden belirlenen kanaldan takip edilecek. Derbide Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak. Peki Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANADOLU EFES VE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasındaki derbide Anadolu Efes, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak.
20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 5 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
ANADOLU EFES VE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HAKKINDA BİLGİ
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Derbide Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak.
Bu sezon bir resmi maça çıkan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 kaybetti.
Beşiktaş ise Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 72-59, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'deki ilk maçında ise sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.