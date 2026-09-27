Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı izle: Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı izle: Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı canlı yayında izleyiciyle buluşuyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmayı izlemek isteyenler ''Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?'' sorusuna yanıt arıyor. Sezonun ilk haftasında parkeye çıkacak iki ekip, ligdeki ilk maçlarından galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. İşte, Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı yayın saati ve kanal bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 20:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Basketbol severler Anadolu Efes ve Beşiktaş maçına odaklandı. Mücadele, basketbolseverler tarafından canlı yayın üzerinden belirlenen kanaldan takip edilecek. Derbide Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak. Peki Anadolu Efes ve Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        ANADOLU EFES VE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasındaki derbide Anadolu Efes, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 5 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

        ANADOLU EFES VE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HAKKINDA BİLGİ

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Derbide Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak.

        Bu sezon bir resmi maça çıkan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 kaybetti.

        3

        Beşiktaş ise Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 72-59, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'deki ilk maçında ise sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı
        Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Çelişkili ifadeler dikkat çekti! Fadime'nin yengesi ile ağabeyi tutuklandı!
        Çelişkili ifadeler dikkat çekti! Fadime'nin yengesi ile ağabeyi tutuklandı!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Baba ve kızı yaşamını yitirdi! Ev yangınında kahreden detay!
        Baba ve kızı yaşamını yitirdi! Ev yangınında kahreden detay!
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"