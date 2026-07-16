ANAOKULU KAYIT TARİHİ 2026 | e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?
Milyonlarca veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının eğitim hayatına ilk adımı olarak görülen anaokulu kayıtlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle e-Devlet üzerinden adrese dayalı anaokulu kayıt işlemleri, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
Milyonlarca veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının eğitim hayatına ilk adımı olarak görülen anaokulu kayıtlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle e-Devlet üzerinden adrese dayalı anaokulu kayıt işlemleri, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında anaokulu ve anasınıfı kayıtları, çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak, yaş gruplarına göre e-Okul sistemi üzerinden otomatik biçimde oluşturuluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamasına göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf kayıt işlemleri her yıl Temmuz ayı itibarıyla sistem tarafından kendiliğinden başlatılıyor.