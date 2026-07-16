ANAOKULU KAYIT TARİHİ 2026 | e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?

Milyonlarca veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının eğitim hayatına ilk adımı olarak görülen anaokulu kayıtlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle e-Devlet üzerinden adrese dayalı anaokulu kayıt işlemleri, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.