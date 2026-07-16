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        Haberler Bilgi Gündem ANAOKULU KAYIT TARİHİ 2026 | e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?

        ANAOKULU KAYIT TARİHİ 2026 | e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?

        Milyonlarca veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının eğitim hayatına ilk adımı olarak görülen anaokulu kayıtlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle e-Devlet üzerinden adrese dayalı anaokulu kayıt işlemleri, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Milyonlarca veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının eğitim hayatına ilk adımı olarak görülen anaokulu kayıtlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle e-Devlet üzerinden adrese dayalı anaokulu kayıt işlemleri, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

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        ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında anaokulu ve anasınıfı kayıtları, çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak, yaş gruplarına göre e-Okul sistemi üzerinden otomatik biçimde oluşturuluyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamasına göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf kayıt işlemleri her yıl Temmuz ayı itibarıyla sistem tarafından kendiliğinden başlatılıyor.

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        E-DEVLET ANAOKULU KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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