Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ankara'da büyük kesinti! ASKİ 21 Temmuz Ankara'da sular ne zaman gelecek?

        Ankara'da büyük kesinti! ASKİ 21 Temmuz Ankara'da sular ne zaman gelecek?

        Ankara'da yaşayan binlerce vatandaşı ilgilendiren planlı su kesintisi uyarısı geldi. ASKİ'nin duyurusuna göre, 21 Temmuz Salı günü ana içme suyu iletim hattında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle başkentin bazı ilçe ve mahallelerinde su verilemeyecek. "Ankara'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde sular kesilecek?" soruları ise vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 01:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Başkentte gün boyu sürecek su kesintisi nedeniyle vatandaşlara önemli uyarı yapıldı. ASKİ, 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek altyapı yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanlar, "ASKİ 21 Temmuz Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak, sular saat kaçta gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

        Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, ana içme suyu iletim hattında gerçekleştirilecek arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz Salı günü 08.00-00.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.

        3

        ANKARA SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK İLÇELER

        "Yenimahalle'de, Turgut Özal, Susuz, Ata ve Yeni Batı mahalleleri ile Dempa Sanayi Sitesi. Etimesgut'ta, Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent ve Devlet mahalleleri. Kahramankazan'da Saray Mahallesi ile Keresteciler Sanayi Sitesi."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 19 Temmuz 2026 (Yeni Nesil Uçaklarda Hangi Özellikler Standart Olacak?)

        Airport'ta Şimşek Güntay'ın konuğu İş İnsanı - Akademisyen - Yazar Cem Kozlu oluyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?