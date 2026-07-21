Ankara'da büyük kesinti! ASKİ 21 Temmuz Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara'da yaşayan binlerce vatandaşı ilgilendiren planlı su kesintisi uyarısı geldi. ASKİ'nin duyurusuna göre, 21 Temmuz Salı günü ana içme suyu iletim hattında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle başkentin bazı ilçe ve mahallelerinde su verilemeyecek. "Ankara'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde sular kesilecek?" soruları ise vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte bilgiler...
Başkentte gün boyu sürecek su kesintisi nedeniyle vatandaşlara önemli uyarı yapıldı. ASKİ, 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek altyapı yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanlar, "ASKİ 21 Temmuz Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak, sular saat kaçta gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, ana içme suyu iletim hattında gerçekleştirilecek arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz Salı günü 08.00-00.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.
ANKARA SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK İLÇELER
"Yenimahalle'de, Turgut Özal, Susuz, Ata ve Yeni Batı mahalleleri ile Dempa Sanayi Sitesi. Etimesgut'ta, Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent ve Devlet mahalleleri. Kahramankazan'da Saray Mahallesi ile Keresteciler Sanayi Sitesi."