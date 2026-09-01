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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

        AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde olan AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2026-2027 yılı akademik takvimine göre kayıt yenileme ve ders seçimi (ekle-sil) işlemleri ekim ayında başlayacak. Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman ve kayıt ücreti ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        1

        AÖF 2026-2027 kayıt yenileme takvimi açıklandı. Öğrenciler ders seçimlerini ve kayıt yenileme harç ödemelerini ekim ayı içerisinde yapabilecek. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri

        2

        AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        AÖF 2026-2027 Güz Dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi (ekle-sil) işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Öğrenciler ders seçimlerini ve kayıt yenileme harç ödemelerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar tamamlayabilecek.

        3

        AÖF 2026-2027 KAYIT TAKVİMİ

        2026-2027 akademik yılı için açıklanan takvimde kayıt yenileme, İkinci Üniversite başvuruları ve YKS kapsamında yeni kayıt süreçleri farklı tarihlerde yürütülüyor.

        AÖF güz dönemi kayıt yenileme başlangıcı 5 Ekim 2026, kayıt yenileme ve ders seçimi için son tarih 19 Ekim 2026 saat 17.00, ikinci üniversite başvuruları 17 Ağustos-19 Ekim 2026,

        2026 YKS ile yerleşen adayların çevrim içi kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

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        #AÖF
        #Anadolu Üniversitesi (AÜ)
        #AÖF kayıt yenileme
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