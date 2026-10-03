AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027: Anadolu Üniversitesi duyurdu! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme ücreti, öğrencinin kayıtlı olduğu programa ve seçtiği derslere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle tüm öğrenciler için geçerli tek bir sabit ücret bulunmuyor.

Öğrenciler, ders seçimi işlemlerinin ardından kendileri için hesaplanan ödeme tutarını sistem üzerinden öğrenebilecek.

Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için belirlenen ücretin ilan edilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor.