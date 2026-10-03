AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027: Anadolu Üniversitesi duyurdu! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
AÖF kayıt yenileme tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitimine devam edecek öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için tarihleri duyurdu. Öğrenciler ders seçimi ve ödeme işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlayacak. Peki, Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? 2026-2027 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar…
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2026-2027 akademik takvimine göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak.
Kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruda kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağı ve süre bittikten sonra mazeret kabul edilmeyeceği belirtildi.
AÖF kayıt yenileme tarihleri 2026-2027
Başlangıç: 5 Ekim 2026 Pazartesi, saat 10.00
Son tarih: 19 Ekim 2026 Pazartesi, saat 17.00
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle giriş yapması gerekiyor.
Sisteme giriş yapan öğrenciler Ders Ekle/Sil bölümünden ders seçimlerini gerçekleştirecek ve kayıt yenileme ücretini ödeyecek. İşlemlerin ardından kayıt durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
AÖF kayıt yenileme ücreti, öğrencinin kayıtlı olduğu programa ve seçtiği derslere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle tüm öğrenciler için geçerli tek bir sabit ücret bulunmuyor.
Öğrenciler, ders seçimi işlemlerinin ardından kendileri için hesaplanan ödeme tutarını sistem üzerinden öğrenebilecek.
Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için belirlenen ücretin ilan edilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Kayıt yenileme kapsamında oluşan ödeme;
Kredi kartı veya banka kartıyla,
Ziraat Bankası ATM'lerinden kartlı veya kartsız,
Mobil bankacılık,
İnternet bankacılığı
üzerinden yapılabilecek.
AÖF AKADAMİK TAKVİMİ 2026-2027
Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 05 Ekim 2026 - 17 Ocak 2027 (15 Hafta)
Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 08 Şubat 2027 - 30 Mayıs 2027 (16 Hafta)
Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 05 Temmuz 2027 - 21 Ağustos 2027 (7 Hafta)
2026-2027 AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı: 5-6 Aralık 2026
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2027
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2027
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2027
Yaz Okulu Sınavı: 21 Ağustos 2027