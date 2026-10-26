AÖF sınavları ne zaman? AÖF güz ve bahar dönemi ara sınav tarihleri

AK Partili Hasan Basri Yalçın, Türkiye'nin yeni ittifaklarını ve bölgesel stratejisini anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Habertürk'te Faruk Aksoy'un canlı yayınında Türkiye'nin dış politika stratejisinden terör örgütünün silah bırakma sürecine, İsrail'in bölgesel politikalarından ABD'deki seçimlere kadar önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin farklı ülkelerle kur... Daha Fazla Göster AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Habertürk'te Faruk Aksoy'un canlı yayınında Türkiye'nin dış politika stratejisinden terör örgütünün silah bırakma sürecine, İsrail'in bölgesel politikalarından ABD'deki seçimlere kadar önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin farklı ülkelerle kurduğu ittifaklara dikkati çeken Yalçın, "Türkiye adeta bütün örümcek ağlarının merkezinde kendini konumlandırıyor" dedi Daha Az Göster