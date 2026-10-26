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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınavları ne zaman? AÖF güz ve bahar dönemi ara sınav tarihleri

        AÖF sınavları ne zaman? AÖF güz ve bahar dönemi ara sınav tarihleri

        Açıktan üniversite eğitimi almak isteyenler AÖF sınav tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav tarihini duyurdu. Güz ve bahar dönemi olarak iki ayrı zamanda yapılacak AÖF sınavlarına katılım öncesinde giriş belgelerinin temin edilmesi gerekiyor. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 01:35 Güncelleme:
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        AÖF ara sınavları için öğrencilerin hazırlıkları sürüyor. Üniversitenin resmi duyurusuyla birlikte öğrenciler, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntülemeye başlayacak. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte, 2026 2027 AÖF güz ve bahar dönemi ara sınav tarihleri

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        AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖF güz dönemi vize sınavları, 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak.

        AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLAR NE ZAMAN?

        AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan 2027 tarihleri arasında olacak. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 29-30 Mayıs 2027 tarihinde gerçekleşecek.

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        AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

        AÖF yaz okulu sınavı 21 Ağustos 2027 tarihinde uygulanacak.

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