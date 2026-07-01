AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ: AÖF yaz okulu ne zaman, kayıtlar ne zaman bitiyor? AÖF ders seçimleri için son gün ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıt süreci, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde öne çıkıyor. Yaz döneminde ders almak isteyen öğrenciler, kayıt ve ders seçimi işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırırken, sınav takvimine ilişkin detayları da merak ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimiyle birlikte yaz okulu başvuru süreci, ders seçim adımları ve sınav tarihi netleşmeye başladı. Peki, 2026 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, ders seçimi hangi tarihler arasında tamamlanacak? İşte AÖF yaz okulu sürecine dair ayrıntılar…