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        Haberler Bilgi Gündem AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ: AÖF yaz okulu ne zaman, kayıtlar ne zaman bitiyor? AÖF ders seçimleri için son gün ne zaman?

        AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ: AÖF yaz okulu ne zaman, kayıtlar ne zaman bitiyor? AÖF ders seçimleri için son gün ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu takvimi, eğitimine yaz döneminde devam etmek isteyen öğrenciler tarafından yakından izleniyor. Ders seçimi ve kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihleri merak eden adaylar, sınav sürecine ilişkin ayrıntıları da araştırıyor. Akademik takvimin netleşmesiyle birlikte yaz okulu kayıt dönemi, ders seçimi adımları ve sınav tarihi gündeme geldi. Peki, 2026 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, ders seçimi nasıl yapılacak? İşte AÖF yaz okulu takvimine ilişkin bilinmesi gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 15:12:52 Güncelleme:
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        1

        AÖF yaz okulu kayıt süreci, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde öne çıkıyor. Yaz döneminde ders almak isteyen öğrenciler, kayıt ve ders seçimi işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırırken, sınav takvimine ilişkin detayları da merak ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimiyle birlikte yaz okulu başvuru süreci, ders seçim adımları ve sınav tarihi netleşmeye başladı. Peki, 2026 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, ders seçimi hangi tarihler arasında tamamlanacak? İşte AÖF yaz okulu sürecine dair ayrıntılar…

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        AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

        AÖF akademik takvimine göre, yaz okulu 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Açıköğretim Fakültesi’nin 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. AÖF kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

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        AÖF KAYIT İŞLEMİ VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

        AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, ders seçimi işlemlerini tamamlaması ve kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

        Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklar.

        Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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