AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi 2025-2026 | AÖF Yaz Okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü tek oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen öğrenciler, bir yandan da “AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?” ve “AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025-2026 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler ve sorgulama ekranı…