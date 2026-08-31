AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi 2025-2026 | AÖF Yaz Okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanma tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirildi. AÖF Yaz Okulu Sınavı'nın ardından öğrenciler, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025-2026 AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi detayları…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü tek oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen öğrenciler, bir yandan da “AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?” ve “AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025-2026 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler ve sorgulama ekranı…
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü tamamlandı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 31 Ağustos itibarıyla AÖF Yaz Okulu sınav sonuçları için resmi açıklama bekleniyor.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi, sınav sonuçlarının sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklandığını belirtiyor. Bu doğrultuda 22 Ağustos’ta gerçekleştirilen AÖF Yaz Okulu Sınavı sonuçlarının eylül ayının ilk günlerinde erişime açılması bekleniyor. Kesin tarih ise üniversitenin yapacağı duyuruyla netleşecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖF Yaz Okulu sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler, sonuçlarını Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ve Anadolu Mobil uygulamasından erişilebilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARINDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
Sonuç ekranında öğrencilerin derslerine ilişkin başarı durumları ve sınav notları yer alacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, yaz okulunda aldıkları derslerdeki durumlarını ve mezuniyet sürecindeki son durumlarını kontrol edebilecek.