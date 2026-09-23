AÖL 2026-2027 SINAV TAKVİMİ: MEB AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi e sınav ve yazılı sınav tarihleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı. AÖL öğrencileri için uygulanacak e-sınav ve yazılı sınav takviminin belli olmasıyla birlikte, adaylar sınavların yapılacağı tarihleri araştırmaya başladı. Mezuniyet sürecini ve ders hazırlıklarını planlamak isteyen öğrenciler, sınav oturumlarının ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki, 2026-2027 AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB tarafından yayımlanan Açık Öğretim Lisesi e-sınav ve yazılı sınav takvimi...
2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Sınav sürecine hazırlanan öğrenciler, e-sınav ve yazılı sınavların hangi tarihlerde uygulanacağını öğrenmek için MEB’in duyurularını takip ediyor. Açık lise öğrencilerinin çalışma planlarını oluşturmasına yardımcı olacak sınav tarihleriyle birlikte, oturum detayları da belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 dönemine ait e-sınav ve yazılı sınav tarihleri açıklandı mı? İşte MEB AÖL sınav takvimiyle ilgili merak edilen bilgiler...
MEB AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının uygulanacağı tarihler belli oldu. Basılı evrakla gerçekleştirilecek sınavlar, 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda yapılacak.
e-Sınav tercih eden ve randevu oluşturan öğrenciler ise sınavlarını 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?
AÖL sınavına katılacak adayların sınav giriş belgelerini alabilecekleri tarihler açıklandı. e-Sınav için randevu oluşturan öğrenciler, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.
Basılı evrakla yapılacak yazılı sınava katılacak adaylar ise 15 Aralık 2026 tarihinden sonra Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sistemi üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyip alabilecek.