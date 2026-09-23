AÖL 2026-2027 SINAV TAKVİMİ: MEB AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi e sınav ve yazılı sınav tarihleri açıklandı mı?

2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Sınav sürecine hazırlanan öğrenciler, e-sınav ve yazılı sınavların hangi tarihlerde uygulanacağını öğrenmek için MEB’in duyurularını takip ediyor. Açık lise öğrencilerinin çalışma planlarını oluşturmasına yardımcı olacak sınav tarihleriyle birlikte, oturum detayları da belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 dönemine ait e-sınav ve yazılı sınav tarihleri açıklandı mı? İşte MEB AÖL sınav takvimiyle ilgili merak edilen bilgiler...