AÖL KAYIT SÜRESİ UZATILDI! Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman bitiyor? 2026-2027 AÖL kayıt ve sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden ve ilk kez kayıt yaptırmaya hazırlanan öğrencileri ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem kayıt işlemlerine ilişkin takvimde değişikliğe gitti. Daha önce 12 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanan yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci, yapılan son duyuruyla uzatıldı. Peki, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hangi tarihe kadar devam edecek? 2026-2027 AÖL birinci dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte güncel kayıt tarihleri ve sınav takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemine ilişkin kayıt takviminde yeni bir düzenleme yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığının son duyurusuyla, 12 Ekim 2026'da sona ermesi beklenen yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere ek süre tanındı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman sona erecek, kayıt yenileme için son gün hangi tarih? 2026-2027 AÖL birinci dönem sınav takvimi nasıl şekillendi? İşte güncellenen kayıt süreci ve sınav tarihlerine ilişkin ayrıntılar...
AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ UZATILDI!
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı KKTC'de ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan (engelli öğrenciler hariç) öğrenciler, tutuklu/ hükümlü öğrenciler ders sayısına bakılmaksızın sadece e-Sınava başvurabilecektir.
AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 10 ve daha az sayıda ders seçen (Yurt dışında bulunan (K.K.T.C ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan öğrenciler hâriç), engelli ve sevgi evlerinde kalan öğrenciler hariç) öğrenciler sadece e-Sınava başvurabilecektir.
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı yurt dışında (KKTC ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehri hariç) bulunan öğrenciler ile engelli öğrenciler ve sevgi evlerinde kalan öğrenciler sadece yazılı sınava başvurabilecektir.
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 11 ve daha fazla ders seçen (K.K.T.C ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan öğrenciler hâriç) öğrenciler sadece yazılı sınava başvurabilecektir.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri için;
Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 41/2 maddesi doğrultusunda yapılacaktır. Söz konusu yönetmelik kapsamında Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerden;
-Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,
-Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,
-Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı hâlde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,
-Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran,
-Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar,
doğrudan halk eğitimi merkezlerine;
diğer madde kapsamında durumlarını belgelendirenler ise kayıtlı bulundukları okullarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırdıktan sonra kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş ve beklemeli durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 750 (yedi yüz elli) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 23 Ekim 2026 tarihi 23.59'a kadar yatırabilecektir.
AÖL SINAV TARİHLERİ 2026-2027
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda;
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde yapılacaktır.