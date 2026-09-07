AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır? MEB 2026 2027 Açık Lise AÖL kayıt tarihleri

AÖL kayıtları MEB tarafından duyurulacak. Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemi Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri veya MEB'in resmi sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak ve açık lise kayıt başvurusu nasıl yapılır?