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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır? MEB 2026 2027 Açık Lise AÖL kayıt tarihleri

        AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır? MEB 2026 2027 Açık Lise AÖL kayıt tarihleri

        Liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖL kayıt tarihleri araştırması yapıyor. Öğrenciler yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini MEB duyurusu ile yapabiliyor. Geçen yıl 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem işlemleri eylül ayında başlamıştı. Peki, 2026 2027 AÖL kayıtları ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte, MEB 2026 2027 Açık Lise AÖL kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 22:06 Güncelleme:
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        AÖL kayıtları MEB tarafından duyurulacak. Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemi Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri veya MEB'in resmi sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak ve açık lise kayıt başvurusu nasıl yapılır?

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        AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

        AÖL kayıt tarihleri henüz belli olmadı. 2026-2027 AÖL 1. dönem takvimi MEB tarafından yayımlanmadı. Geçtiğimiz sene eylül ayında başlayan kayıtların yine eylül ayında başlaması bekleniyor.

        AÖL KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        AÖL kayıt işlemleri, Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri veya MEB'in resmi sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlk kez kayıt yaptıracak adaylar ile mevcut öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde tamamlayabilecek.

        Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci;

        T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır.

        Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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        AÖL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav ücreti henüz belli olmadı.

        Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin hangi şartlarla gerçekleştirileceği ve sınav ücretinin ne kadar olacağı, Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı kılavuzda duyurulacak.

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