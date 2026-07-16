AÖL SINAV SAATİ: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Açık Öğretim Lisesi sınavlarına ilişkin oturum saatleri ile sınav giriş belgelerini erişime açtı. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek sınavlara katılacak öğrenciler, sınav tarihlerini, saatlerini ve belgelerin hangi kanaldan alınacağını araştırıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları saat kaçta başlayacak ve sınav giriş belgesi nasıl sorgulanacak? İşte açık lise sınav sürecine dair bilinmesi gereken ayrıntılar…
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimi, oturum saatleri ve giriş belgelerini yayımladı. Sınava katılacak öğrenciler, hangi gün ve saatte sınava gireceklerini öğrenmenin yanı sıra giriş belgelerine nereden ulaşabileceklerini de araştırıyor. Peki, AÖL sınavları kaç oturumda yapılacak, saat kaçta başlayacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte 2026 AÖL sınavlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Açık Öğretim Lisesi sınavları, bu hafta sonu üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Sınavın ilk iki oturumu 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 ve 14.00’te, üçüncü ve son oturumu ise 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için yayımlanan sınav giriş belgelerine, aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.