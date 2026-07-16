AÖL SINAV SAATİ: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimi, oturum saatleri ve giriş belgelerini yayımladı. Sınava katılacak öğrenciler, hangi gün ve saatte sınava gireceklerini öğrenmenin yanı sıra giriş belgelerine nereden ulaşabileceklerini de araştırıyor. Peki, AÖL sınavları kaç oturumda yapılacak, saat kaçta başlayacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte 2026 AÖL sınavlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar…