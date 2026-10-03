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        Haberler Bilgi AÖL SINAV TAKVİMİ 2026-2027: Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

        AÖL SINAV TAKVİMİ 2026-2027: Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

        Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait birinci dönem sınav tarihleri belli oldu. Eğitimine AÖL üzerinden devam eden öğrenciler, sınavların hangi günlerde ve saatlerde yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, oturumlar saat kaçta başlayacak? İşte 2026-2027 AÖL sınav takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılacağı ilk sınav dönemi için takvim netleşti. Açık lise üzerinden öğrenimini sürdüren adaylar, özellikle birinci dönem oturumlarının tarihlerini ve başlangıç saatlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav programına göre AÖL birinci dönem sınavları aralık ayında yapılacak. Peki sınavlar hangi gün düzenlenecek, oturumlar saat kaçta başlayacak? İşte AÖL 2026-2027 birinci dönem sınav takvimi…

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        AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait birinci dönem sınavları, 20 Aralık 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav maratonu iki ayrı oturumdan oluşacak.

        Birinci oturum saat 10.00'da, ikinci oturum ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrenciler sınavlara, MEB tarafından belirlenen yurt içi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde katılacak.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        AÖL birinci dönem sınavlarına katılacak öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren ulaşabilecek. Belgeler, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

        Sınav günü öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesiyle birlikte geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurması gerekecek. Fotoğrafı bulunmayan sınav giriş belgeleriyle öğrencilerin sınava kabul edilmeyeceği bildirildi.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        AÖL öğrencileri, fotoğraflı sınav giriş belgelerini aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki öğrenci giriş ekranı üzerinden temin edebilecek. Sınav öncesinde belge üzerindeki sınav merkezi, oturum ve kişisel bilgilerin kontrol edilmesi önem taşıyor.

        Bilgi Yönetim Sistemi'nde fotoğrafı yer almayan öğrencilerin ise güncel fotoğraflarının sisteme eklenmesi için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

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        #AÖL
        #Açık Öğretim Lisesi
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