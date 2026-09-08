Apple iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak ve özellikleri neler? 2026 Apple iPhone 18 Pro Max ne zaman tanıtılacak?
Apple'ın merakla beklenen özel etkinliği için tarih belli oldu. Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlik öncesinde Apple iPhone 18 Pro Max aramaları hız kazandı. Eylül ayında gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile birlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in çıkış tarihinin netleşmesi bekleniyor. Markanın ilk katlanabilir telefon modeli de beklenirken milyonlarca teknoloji severin gözü, "iPhone 18 satışa ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte, iPhone 18 tanıtımı ile Apple etkinlik tarihi…
Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinlik için tarih belli oldu. iPhone 18 serisinin tanıtım tarihi, satış takvimi ve Türkiye fiyatı ise kullanıcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olarak beklenen iPhone Fold'un Eylül ayındaki etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Peki, iPhone 18 ne zaman tanıtılacak, ne zaman satışa çıkacak ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte, iPhone 18 fiyatı, özellikleri ve satış tarihi hakkında merak edilenler…
iPHONE 18 TANITIM ETKİNLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Apple'ın özel etkinliği 9 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Etkinlik Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.
Apple'ın internet sitesi ve Apple TV uygulaması üzerinden takip edilebilecek etkinlikte yeni ürünlere ilişkin duyurular yapılacak. iPhone 18 serisine dair ayrıntıların da etkinlik kapsamında açıklanması bekleniyor.
iPHONE 18 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 18'in satış tarihi henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmadı. Tanıtım etkinliğinin ardından ön sipariş ve satış takviminin netleşmesi bekleniyor.
Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasının ardından Apple'ın ülkelere göre satış tarihlerini ve ön sipariş sürecini duyurması bekleniyor. Türkiye'deki satış tarihi de şirketin resmi açıklamasıyla kesinlik kazanacak.
iPHONE 18 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?
iPhone 18 Türkiye fiyatı da henüz açıklanmadı. Yeni modellerin fiyatları, Apple'ın tanıtım sonrasında Türkiye için belirleyeceği satış fiyatlarıyla netleşecek.
Apple'ın mevcut iPhone modellerindeki fiyatlandırması ve yeni nesil cihazların özellikleri, iPhone 18'in Türkiye fiyatına ilişkin beklentileri artırıyor. Ancak resmi fiyat açıklaması yapılmadan ortaya atılan rakamlar kesin fiyat olarak değerlendirilmiyor.
iPHONE 18 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
iPhone 18 serisine ilişkin yeni özellikler konusunda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Yeni işlemci, kamera sistemi ve tasarım tarafında yapılması beklenen değişiklikler teknoloji gündeminde öne çıkıyor.
Ancak söz konusu özelliklerin önemli bir bölümü henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliğinde yapacağı açıklamalarla birlikte iPhone 18 serisinin teknik özellikleri daha net şekilde ortaya çıkacak.
BEKLENİLEN IPHONE 18 ÖZELLİKLERi NELER?
Öne çıkan beklentiler ise şöyle:
Değişken diyafram teknolojisi
Geliştirilmiş 5x ve 10x optik zoom
Düşük ışıkta daha başarılı telefoto performansı
APPLE iPHONE 18 PRO MAX NE ZAMAN TANITILACAK?
Apple'ın 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştireceği özel etkinlik, iPhone 18 Pro Max beklentisini de gündeme taşıdı. Ancak Apple, etkinlik duyurusunda yeni iPhone modellerinin isimlerini henüz açıklamadı. Bu nedenle iPhone 18 Pro Max'in 9 Eylül'de tanıtılacağına ilişkin bilgiler şu aşamada beklenti ve iddialara dayanıyor. Apple'ın etkinlik sırasında yapacağı açıklamalarla yeni modelin tanıtım durumu netleşecek.
2NM A20 PRO İŞLEMCİYLE DAHA GÜÇLÜ OLACAK
Yeni modelin, TSMC'nin 2nm üretim teknolojisiyle geliştirilen A20 Pro işlemcisinden güç alması bekleniyor. 12 GB RAM desteğiyle birlikte hem performansın hem de enerji verimliliğinin önemli ölçüde artacağı belirtiliyor. Apple'ın yeni nesil C2 5G modem, Wi-Fi 7 desteği ve daha uzun pil ömrü sunacak batarya geliştirmeleri de cihazın öne çıkan beklentileri arasında yer alıyor.