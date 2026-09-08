Apple iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak ve özellikleri neler? 2026 Apple iPhone 18 Pro Max ne zaman tanıtılacak?

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinlik için tarih belli oldu. iPhone 18 serisinin tanıtım tarihi, satış takvimi ve Türkiye fiyatı ise kullanıcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olarak beklenen iPhone Fold'un Eylül ayındaki etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Peki, iPhone 18 ne zaman tanıtılacak, ne zaman satışa çıkacak ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte, iPhone 18 fiyatı, özellikleri ve satış tarihi hakkında merak edilenler…