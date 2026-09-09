Apple lansman canlı izle: Apple lansman saat kaçta, hangi kanalda? İşte iPhone 18 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı lansman etkinliği "Surprise and Shine" için geri sayım başladı. 'Işıltılı. Şaşırtıcı' olarak lanse edilen etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin öne çıkması bekleniyor. Lansmanda iPhone 18 Pro Max'in kamera, işlemci, ekran ve tasarım tarafında önemli yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Özellikle A20 Pro işlemci, küçültülmüş Dynamic Island ve değişken diyaframlı kamera iddiaları teknoloji gündeminde öne çıkıyor. iPhone 18 özellikleri kadar, Türkiye satış fiyatı da merak konusu oldu. Peki Apple Lansman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Apple lansman canlı izle ekranı...
Apple’ın eylül ayındaki lansmanı teknoloji dünyasının en çok merak edilen etkinliklerinden biri olurken, gözler yeni iPhone modellerine çevrildi. 9 Eylül 2026’da düzenlenecek etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin tanıtılması bekleniyor. Standart iPhone 18 modelinin ise Pro modellerinden farklı olarak 2027 yılında satışa sunulacağı yönündeki iddialar dikkat çekiyor. Yeni modellerde performans, kamera ve yapay zekâ özelliklerinin yanı sıra tasarım tarafında da bazı değişiklikler bekleniyor. Peki iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak, iPhone 18 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte Apple lansmanı canlı izleme bilgileri, iPhone 18 Pro Max özellikleri ve fiyat beklentileri.
APPLE LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Apple, yeni ürünlerini 9 Eylül 2026 Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Etkinliğin Apple Park’tan gerçekleştirileceği ve canlı olarak yayınlanacağı bildirildi. Etkinlik Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak . Kullanıcılar Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden lansmanı canlı takip edebilecek.
APPLE LANSMANI CANLI İZLE
Apple lansmanı, şirketin resmi etkinlik sayfası üzerinden canlı yayınlanacak. Etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin de tanıtılması bekleniyor. Apple'ın yeni yapay zekâ özellikleri ve Siri tarafındaki gelişmeleri de etkinliğin önemli başlıkları arasında yer alması bekleniyor.
İPHONE 18 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Bu yıl Apple’ın iPhone satış takviminde önemli bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max eylül ayında tanıtılıp satışa sunulması bekleniyor.
Standart iPhone 18 modelinin ise 2026 sonbaharında tanıtılmak yerine 2027 ilkbaharında satışa çıkabileceği belirtiliyor. Aynı dönemde iPhone 18e ve yeni nesil iPhone Air modelinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
İPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 18 Pro Max'in Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alması bekleniyor. İşlemcinin TSMC'nin 2 nm üretim süreciyle hazırlanacağı ve performans ile enerji verimliliğinde artış sağlayacağı öne sürülüyor.
Telefonun ekran boyutunun mevcut Pro Max modelindeki 6,9 inç seviyesinde kalması beklenirken, ekran parlaklığında önemli bir artış yapılabileceği iddia ediliyor. Dynamic Island'ın ise daha küçük bir tasarıma kavuşabileceği ve Face ID bileşenlerinin bir kısmının ekranın altına taşınabileceği belirtiliyor.
Kamera tarafında da özellikle iPhone 18 Pro Max için değişken diyafram teknolojisinin kullanılabileceği konuşuluyor. Yeni kamera sisteminin düşük ışık performansı ve fotoğraf kalitesinde iyileştirmeler sunması bekleniyor. Ayrıca Apple'ın yeni nesil C2 modemini ve geliştirilmiş bağlantı teknolojilerini kullanabileceği iddialar arasında.
İPHONE 18 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple'ın iPhone 18 serisinde fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Bunun temel nedenleri arasında bellek ve diğer bileşen maliyetlerindeki yükseliş gösteriliyor. Güncel tahminlerde iPhone 18 Pro'nun yaklaşık 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise yaklaşık 1.299 dolar başlangıç fiyatına sahip olabileceği belirtiliyor. Ancak Apple'ın resmi fiyatları lansman sırasında açıklanacak.
Türkiye fiyatlarının ise ABD fiyatlarından farklı olması bekleniyor. Türkiye'deki satış fiyatında vergiler, kur ve Apple'ın yerel fiyatlandırma politikası belirleyici olacak. Bu nedenle iPhone 18 fiyatı için Türkiye'ye yönelik resmi rakamlar açıklanana kadar kesin bir fiyat vermek mümkün değil.
İPHONE 18 PRO VE PRO MAX'TE HANGİ YENİLİKLER OLACAK?
Yeni iPhone Pro modellerinde öne çıkması beklenen özellikler şöyle:
A20 Pro işlemci
2 nm üretim teknolojisi
Daha küçük Dynamic Island
Face ID bileşenlerinde ekran altı teknolojisi
Geliştirilmiş kamera sistemi
iPhone 18 Pro Max'te değişken diyafram iddiası
Yeni C2 modem
Daha yüksek pil kapasitesi
Yeni renk seçenekleri
Geliştirilmiş yapay zekâ özellikleri
Bu özelliklerin önemli bölümü lansman öncesindeki sızıntı ve analizlere dayanıyor; kesin teknik özellikler Apple'ın resmi tanıtımıyla netleşecek.