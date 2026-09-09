İPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 18 Pro Max'in Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alması bekleniyor. İşlemcinin TSMC'nin 2 nm üretim süreciyle hazırlanacağı ve performans ile enerji verimliliğinde artış sağlayacağı öne sürülüyor.

Telefonun ekran boyutunun mevcut Pro Max modelindeki 6,9 inç seviyesinde kalması beklenirken, ekran parlaklığında önemli bir artış yapılabileceği iddia ediliyor. Dynamic Island'ın ise daha küçük bir tasarıma kavuşabileceği ve Face ID bileşenlerinin bir kısmının ekranın altına taşınabileceği belirtiliyor.

Kamera tarafında da özellikle iPhone 18 Pro Max için değişken diyafram teknolojisinin kullanılabileceği konuşuluyor. Yeni kamera sisteminin düşük ışık performansı ve fotoğraf kalitesinde iyileştirmeler sunması bekleniyor. Ayrıca Apple'ın yeni nesil C2 modemini ve geliştirilmiş bağlantı teknolojilerini kullanabileceği iddialar arasında.