Apple lansmanı gerçekleşti! iPhone 18 serisi ve yeni katlanabilir telefon Duo tanıtıldı! İşte iPhone 18 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı lansman etkinliği "Surprise and Shine" için geri sayım sona erdi. 'Işıltılı. Şaşırtıcı' olarak lanse edilen etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin öne çıkması bekleniyor. Lansmanda iPhone 18 Pro Max'in kamera, işlemci, ekran ve tasarım tarafında önemli yeniliklerle gelmesi bekleniyordu. Özellikle A20 Pro işlemci, küçültülmüş Dynamic Island ve değişken diyaframlı kamera iddiaları teknoloji gündeminde öne çıkıyor. iPhone 18 özellikleri kadar, Türkiye satış fiyatı da merak konusu oldu. Peki Apple Lansman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Apple lansmanında öne çıkan detaylar...
Apple’ın eylül ayındaki lansmanı teknoloji dünyasının en çok merak edilen etkinliklerinden biri olurken, gözler yeni iPhone modellerine çevrildi. 9 Eylül 2026’da düzenlenen etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin tanıtıldı. Yeni modellerde performans, kamera ve yapay zekâ özelliklerinin yanı sıra tasarım tarafında da bazı değişiklikler bekleniyor. Peki iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak, iPhone 18 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte Apple lansmanı canlı izleme bilgileri, iPhone 18 Pro Max özellikleri ve fiyat beklentileri.
APPLE LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Apple, yeni ürünlerini 9 Eylül 2026 Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Etkinliğin Apple Park’tan gerçekleştirileceği ve canlı olarak yayınlanacağı bildirildi. Etkinlik Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak . Kullanıcılar Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden lansmanı canlı takip edebilecek.
APPLE LANSMANI CANLI İZLE
Apple lansmanı, şirketin resmi etkinlik sayfası üzerinden canlı yayınlanacak. Etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin de tanıtılması bekleniyor. Apple'ın yeni yapay zekâ özellikleri ve Siri tarafındaki gelişmeleri de etkinliğin önemli başlıkları arasında yer alması bekleniyor.
İPHONE 18 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Bu yıl Apple’ın iPhone satış takviminde önemli bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max eylül ayında tanıtılıp satışa sunulması bekleniyor.
Standart iPhone 18 modelinin ise 2026 sonbaharında tanıtılmak yerine 2027 ilkbaharında satışa çıkabileceği belirtiliyor. Aynı dönemde iPhone 18e ve yeni nesil iPhone Air modelinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Performans: CPU ve GPU tarafında yüzde 25’e varan hız artışı.
Enerji Verimliliği: Daha düşük güç tüketimiyle batarya ömrünü uzatıyor.
Yapay Zeka: Neural Engine, saniyede trilyonlarca işlem yaparak fotoğraf düzenleme, metin önerileri ve kişisel asistan fonksiyonlarını daha akıllı hale getiriyor.
Bağlantı: Yeni Apple C2 modem ile 5G hızlarında %30 artış, Wi-Fi 7 ve uydu iletişim desteği.
APPLE WATCH SERIES 12 VE ULTRA 4
Etkinlikte sağlık ve spor odaklı yeni nesil saatler de tanıtıldı. Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modelleri, gelişmiş sensörler, daha uzun batarya ömrü ve yeni yazılım özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
iOS 27 İLE ÇOCUK GÜVENLİK SİSTEMİ
Apple, iOS 27 ile birlikte çocuk güvenlik sistemini tanıttı.
Mesajlarda içerik uyarısı: Çocuklara gönderilen veya onların göndermeye çalıştığı uygunsuz görseller otomatik olarak bulanıklaştırılıyor.
Ebeveyn kontrolü: Aile paylaşımı üzerinden ebeveynler, çocukların cihaz kullanımını daha detaylı şekilde yönetebiliyor.
Güvenlik rehberi: Çocuklara çevrimiçi ortamda güvenli davranışlar konusunda yönlendirmeler sunuluyor.
Yapay zeka destekli filtreleme: Görsel ve metin içerikleri cihaz üzerinde işlenerek gizlilik korunuyor.
Sağlık araştırmalarına dayalı rehberlik: Ebeveynlere çocukların dijital alışkanlıkları konusunda uzman görüşlerine dayalı öneriler sunuluyor.
İPHONE 18 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple'ın iPhone 18 serisinde fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Bunun temel nedenleri arasında bellek ve diğer bileşen maliyetlerindeki yükseliş gösteriliyor. Güncel tahminlerde iPhone 18 Pro'nun yaklaşık 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise yaklaşık 1.299 dolar başlangıç fiyatına sahip olabileceği belirtiliyor. Ancak Apple'ın resmi fiyatları lansman sırasında açıklanacak.
Türkiye fiyatlarının ise ABD fiyatlarından farklı olması bekleniyor. Türkiye'deki satış fiyatında vergiler, kur ve Apple'ın yerel fiyatlandırma politikası belirleyici olacak. Bu nedenle iPhone 18 fiyatı için Türkiye'ye yönelik resmi rakamlar açıklanana kadar kesin bir fiyat vermek mümkün değil.
IPHONE DUO: APPLE’IN İLK KATLANIR TELEFONU
Etkinliğin en dikkat çeken ürünü, esnek ekranlı iPhone Duo oldu. Cihaz, katlanır telefon pazarında Apple’ın uzun süredir beklenen girişi olarak nitelendiriliyor. Kitap gibi açılan (book-style) form faktörüne sahip model, kapalıyken klasik bir iPhone boyutunda dururken açıldığında neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekran sunuyor.
İç ekran 5,4 inçlik dış ekranla birlikte 7,8 LTPO OLED panel olarak tanıtıldı. 120 Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık değerleri ve çok düşük kırışıklık (crease) seviyesiyle dikkat çekiyor. Dış ekran ise 5,5-6 inç aralığında, tek elle kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Apple, katlama mekanizmasında özel bir menteşe sistemi ve ultra ince cam teknolojisi kullandığını vurgulayarak dayanıklılığı ön plana çıkardı. Cihazın binlerce katlama döngüsüne dayanacak şekilde test edildiği belirtildi.
Yazılım tarafında iOS, katlanır forma özel optimizasyonlarla geldi. Uygulamalar açık ve kapalı konumda sorunsuz geçiş yapabiliyor, çoklu pencere desteği ve stage manager benzeri düzenlemeler tablet benzeri kullanım sunuyor. Kamera sisteminde ise Pro modellerle uyumlu yüksek çözünürlüklü sensörler yer alırken, katlanır yapıya özel olarak hem iç hem dış ekranda selfie ve görüntülü arama deneyimi iyileştirildi. Apple, cihazın inceliğini ve ağırlığını mümkün olduğunca düşük tuttuğunu, titanium ve özel alaşımlarla güçlendirilmiş gövde kullandığını açıkladı. Batarya tarafında ise katlanır yapıya rağmen tam gün kullanım vaat eden kapasite ve hızlı şarj desteği öne çıktı. Fiyatlandırmanın premium segmentin en üst noktasında olacağı ve “bir aylık kira bedeli” seviyesine yaklaşabileceği yönündeki beklentiler, lansman sonrası da konuşulmaya devam ediyor.
iPhone Duo, Apple’ın premium segmentteki rekabet gücünü artırmayı ve katlanır telefon pazarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.
iPHONE DUO: KATLANIR TASARIMLA YENİ DÖNEM
iPhone Duo, 7.8 inç OLED iç ekran ve 5.3 inç kapak ekranıyla geliyor.
Titanyum menteşe sistemi sayesinde kat izi görünmez hale getirildi.
Güç tuşuna entegre Touch ID geri döndü, Face ID kaldırıldı.
12GB RAM, 256GB–1TB depolama seçenekleri ve 4.800–5.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor.
iOS 27’ye özel multitasking optimizasyonları: aynı anda iki uygulama çalıştırma, pencere yönetimi ve ekran bölme.
Dış ekranı kullanırken 44 saate kadar video izleme imkanı sunan bir bataryaya da sahip.
iPHONE DUO: TÜRKİYE FİYATLARI
Apple’ın katlanır modeli iPhone Duo Türkiye’de şu fiyatlarla satışa çıkacak:
256 GB: 229.999 TL
512 GB: 246.999 TL
1 TB: 280.999 TL
2 TB: 335.999 TL
AIRPODS 5: SES TEKNOLOJİSİNDE YENİ SEVİYE
Apple’ın yeni AirPods 5 modeli, hem tasarım hem de teknoloji açısından dikkat çekiyor:
Yeni ses sürücüleri: Daha geniş frekans aralığı ve yüksek çözünürlüklü ses desteği.
Uyarlanabilir gürültü engelleme: Ortama göre otomatik ayarlanan aktif gürültü engelleme.
Uzun pil ömrü: Tek şarjla ANC (Aktif gürültü önleme) açıkken 5 saate kadar dinleme süresi sunuyor.
Sağlık sensörleri: Kalp ritmi ve kulak içi sıcaklık ölçümü.
Bağlantı: Bluetooth 6E ve Apple’ın yeni N2 çipi ile daha stabil bağlantı.
Yeni tasarım: Daha ergonomik kulak yapısı, dört farklı renk seçeneği.